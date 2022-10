Com a pandemia da Covid, acreanos perderam até três anos de expectativa de vida

As Américas perderam praticamente três anos de expectativa de vida em suas populações, a partir de 2019, graças à pandemia de covid-19. Segundo o relatório “Saúde nas Américas” divulgado na última terça-feira (27) pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o continente americano teve 177 milhões de casos, com 2,8 milhões de mortes. A região foi responsável por 37% de todas as ocorrências, respondendo ainda por 45% das mortes ocorridas no planeta.

A pandemia não apenas afetou a expectativa de vida da população, mas contribuiu para o avanço de várias doenças, tanto por sobrecarregar os sistemas públicos e privados de saúde, quanto por deixar sequelas causadas pela denominada Covid Longa. Em 2021, 93% dos países relataram interrupções na prestação de serviços essenciais de saúde enquanto registravam, ao mesmo tempo, 2,4 milhões de casos entre os profissionais, com 13.081 deles vindo a falecer pela doença.

O resultado é que as populações americanas sofreram queda de 2,9 anos em expectativa de vida na América Latina e no Caribe, com 1,8 anos a menos na América do Norte.

No Brasil

Ainda que a média de mortes no Brasil por covid atualmente esteja em queda na ordem de 24% ao mês, desde o início da pandemia, o Brasil já registrou 685.782 mortes por covid-19, segundo boletim divulgado dia 24/set pelo Ministério da Saúde. O número total de casos é de 34.630.994, sendo que em apenas 24 horas, foram registradas 6.567 novas ocorrências, com 32 mortes confirmadas. Pessoas em recuperação somam 33.802.214, com 142.998 delas estão em acompanhamento.

O Brasil se insere na tendência de redução de expectativa de vida, que era de 76,6 anos e média, segundo o IBGE, passando agora, de acordo com o novo estudo, para algo em terno de 74 anos. Mas a falta de imunização das novas gerações, principalmente as mais carentes, podem aumentar a diferença. Dados do Ministério da Saúde divulgados recentemente também mostram que menos da metade das crianças de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil estão com a vacinação em dia. Desde 2020, com a pandemia do novo coronavírus, esse acompanhamento praticamente parou.

No Acre

A expectativa de vida no Acre, alcançava a marca impressionante dos 74,5 anos, segundo o IBGE. No entanto, essa idade correspondia a um ano e oito meses abaixo da média do país. Se levarmos em conta o estudo da OPAS, a expectativa de vida do acreano caiu para aproximadamente 72 anos e meio.

Apesar de estarem em queda, os números do Covid no estado ainda são preocupantes. O Acre tem 2029 mortos pela Covid-19, segundo boletim da Sesacre, com 827 novos casos registrados no mês. Somente em julho, foram quase 17 mil casos. Em agosto, 5.800 casos, revelando queda na tendência.