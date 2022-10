Com apenas um mês e meio de vida, filha de MC Loma é rodeada de mistérios

A gravidez de MC Loma pegou amigos e familiares da cantora de surpresa. Ela confirmou a gestação em fevereiro , após rumores nas redes sociais que levaram o nome dela a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter. Havia boatos de que Loma ficou grávida na festa Farofa da Gkay e de que enfrentava uma gestação de risco. A funkeira, contudo, nunca falou sobre o contexto no qual engravidou

No começo da gestação de Melanie, MC Loma havia decidido que não mostraria o rosto da menina nas redes sociais por medo de julgamentos e ataques. “Não quero expor um bebê, que é uma coisa tão pura e inocente, aqui para as pessoas humilharem. Mensagem de gente falando: ‘Que menina feia’, humilhando uma bebê. Ela é inocente, não sabe de nada. Vai crescer na internet sofrendo? Eu tenho muito medo”, afirmou. MC Loma também chegou a dizer que já recebeu mensagens de pessoas que desejavam a morte da filha antes mesmo de ela dar à luz.

Melanie nasceu no dia 9 de setembro, e, dois dias depois do parto, Loma mudou de ideia e disse que mostraria o rosto da filha em breve e a descreveu como “perfeitinha”. “Só quero me sentir preparada, vou apresentá-la na igreja e quando eu me sentir preparada eu irei mostrar. Por mim, eu faria uma live mostrando ela de tão linda que ela é, mas quero ter esse tempinho, me preparar mais. Ela tem tanto cabelo, é tão calminha”, comentou.