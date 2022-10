Com berrante, militante no Acre espera chegada de Michelle Bolsonaro: “Chão vai tremer”

Bolsonarista convicta, a militante Sônia Coelho, de 62 anos, é uma das centenas que lotam a Maison Borges na tarde desta terça-feira (11), para receber a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, no evento Mulheres com Bolsonaro, promovido pelo senador eleito Alan Rick (União Brasil), coordenador da campanha à reeleição do presidente no Acre.

Apesar de ter nascido em Minas Gerais, Sônia mora há anos no Acre e tocando seu berrante, chama a atenção em meio a multidão.

Segundo ela, está em jejum pela vitória do “capitão” e o toque representa a libertação do povo. “Significa as ovelhas do senhor, o povo santo. Hoje o chão vai tremer, estou em jejum em prol deste projeto”.

Sônia afirmou que o povo brasileiro vai mostrar sua soberania e “Bolsonaro já está eleito”.

VEJA MAIS FOTOS: