Com blusa e bandeira de Bolsonaro, Bocalom vota em Rio Branco: “Chega de roubar”

Quem também compareceu ao seu local de votação neste domingo (30), quando acontece o 2º turno das Eleições, foi o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

O bolsonarista declarado fez questão de votar com uma blusa e uma bandeira estampadas com a imagem do atual presidente. Em destaque, as frases “Deus acima de todos” e “Fechado com Bolsonaro”.

Bocalom conversou com a imprensa antes de entrar para a seção.

“Eu tenho certeza que a moral vai prevalecer e Bolsonaro será reeleito. O Brasil não é o país mais rico do mundo, mas cuida da sua população”, destacou.

“Nosso país vai continuar nos caminhos da honestidade e da seriedade com o dinheiro público. Chega de roubar o dinheiro público. Quando alguém encara o poder dessa máfia que tocou o Brasil a vida inteira, é massacrado, como aconteceu com o Jair Bolsonaro pela imprensa. Eu tenho certeza que as pessoas de bem desse país estão votando e vão votar nele”, finalizou.