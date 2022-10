Fluminense vence, ultrapassa Corinthians e entra no G-4; confira

Germán Cano, claro, foi eleito o melhor da partida na transmissão da TV Globo. Com 20 gols, ele voltou a se isolar na artilharia do Brasileirão, deixando Pedro Raul, do Goiás, em segundo lugar (com 18). Além disso, com 38 gols no ano, ele está a um de virar o maior goleador do Flu em uma temporada no século.

Eleito craque do jogo, Cano comemora vitória do Flu: “Time jogou muito bem” Fala, Cássio Goleiro do Corinthians diz o que deu errado em derrota. Cássio elogia futebol do Fluminense e lamenta vacilos do Corinthians: “Tomamos um gol de bobeira” Primeiro tempo A estratégia do Corinthians começou a ruir logo no primeiro minuto, quando Gustavo Mosquito torceu o joelho em um lance pelo lado direito, saiu chorando e foi substituído por Ramiro – imediatamente, o Timão preencheu mais o meio-campo e perdeu força ofensiva. O Fluminense, por sua vez, dificultou ainda mais a vida do rival ao abrir o placar com 11 minutos, nos pés de Germán Cano, sempre oportunista, aproveitando desvio em cobrança de escanteio. Depois disso, o Flu nem precisou forçar tanto o jogo para se manter confortável. O Timão, por sua vez, mostrou descompasso no ataque – sem Yuri Alberto, Róger Guedes perdeu sua referência como centroavante, e Renato Augusto teve de se desdobrar para vencer a marcação adversária. Para piorar, o camisa 8 saiu com dores na coxa na metade do primeiro tempo, deixando o Fluminense ainda mais tranquilo na Arena. Segundo tempo O Fluminense continuou no controle, enquanto o Corinthians, cada vez mais pilhado, não conseguiu reagir e ainda correu risco de perder jogadores: Fagner e Cássio levaram cartões amarelos, por exemplo, e ficaram nervosos. O Flu, novamente tranquilo, explorou as laterais e chegou ao segundo gol com Cano, um golaço, de primeira, após cruzamento da esquerda de Calegari. A defesa do Timão só olhou. Depois disso, bastou administrar, enquanto o time de Vítor Pereira buscava soluções, sem sucesso. Corinthians x Fluminense – Melhores Momentos do 2º Tempo Atuações do Corinthians Jogadores do Corinthians após derrota para o Fluminense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF) Atuações do Fluminense CLIQUE AQUI e veja as notas dos jogadores do Tricolor. Jogadores do Fluminense comemram gol de Cano (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC) Público e renda Público: 37.617 pagantes. Renda: R$ 1.877.924,00. Próximos jogos O Corinthians volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Goiás, às 19h30 (de Brasília), na Serrinha, em jogo atrasado da 32ª rodada do Brasileirão. Já o Fluminense só joga na segunda-feira, quando visita o Ceará, às 20h, no Castelão, pela abertura da 35ª rodada.