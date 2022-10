Com drone de última geração, ContilNet produz imagens exclusivas das eleições no Acre

A produção de imagens aéreas de qualidade tem exigido cada vez mais experiências e equipamentos qualificados, para isso, droneiros como Marcio Garcia utilizam esses aparelhos para produzir vídeos de diversos ambientes, abertos ou fechados. No primeiro turno das eleições, o ContilNet, em parceria com a Sans Filmes, está publicando imagens exclusivas feitas por Marcio.

O droneiro atua na área há dois anos e atualmente opera um equipamento diferenciado chamado FPV, que significa Visão em Primeira Pessoa, guiado através de um óculos. “Comprei o primeiro drone em 2020 e logo depois adquiri o FPV, que permite gravações de imagens de forma diferenciada, com imagens mais dinâmicas, já que o aparelho é mais versátil, traduzindo de forma mais real o que está acontecendo no lugar”, explica.

Com os drones, Márcio grava vídeos em shows, casamentos, aniversários, comerciais e até em viagens pessoais. Em 2022, Márcio gravou diversos vídeos nos shows da Expoacre e em um deles, é possível ver interação do cantor Wesley Safadão, visto que o drone FPV permite voos mais próximos das pessoas, com imagens dinâmicas.

“Era novidade até no Brasil, então eu meti a cara e não é muito fácil você pilotar esses drones, eu precisei fazer em torno de 50 horas de simulador no computador, pois enquanto aqueles drones normais voam sozinhos, você só tem que conduzir, esses não, você precisa pilotar. Você faz manobras e controla ele de todas as posições”, conta.

Assim como na Expoacre 2022, nas eleições deste ano, as imagens aéreas também são feitas por Marcio Garcia, através do drone FPV. Confira a movimentação das ruas de Rio Branco nas primeiras horas de votação.

