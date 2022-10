Com gol de pênalti, Assermurb bate Galvez e é campeã invicta do Acreano Feminino

A Assermurb encerra a competição com nove vitórias, um empate, 47 gols marcados e cinco sofridos. O time tem ainda a artilheira do campeonato, a atacante Jaqueline, que marcou 25 gols.

A partida foi equilibrada, com boas chances de gols para as duas equipes, mas as principais oportunidades foram da Assermurb. No primeiro tempo, o jogo se encaminhava para o intervalo com empate sem gols no placar, mas a zagueira Jéssica derrubou Maricélia dentro da área do Galvez aos 40 minutos e o árbitro Alberto Júnior marcou penalidade máxima. Na cobrança, Lorena não desperdiçou e abriu o marcador: 1 a 0 Assermurb.