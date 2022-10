Com média de 6,2 gols por jogo, Galvez e Assermurb decidem turno

O Campeonato Acreano de Futebol Feminino 2022 alcançou média de 6,20 gols por jogos, após a realização de 29 partidas.

Com 24 gols na temporada, a atacante Jaqueline Brígido (Assermurb) é responsável sozinha por 13,3% dos gols da competição. Na sequência, aparecem as jogadoras Pamela (Sena Madureira), Samela (Andirá) e Terezinha (Andirá), cada uma com sete gols marcados.

Nesta quinta-feira (6), a partir das 18h, a atacante Jaqueline tem a chance de ampliar o número de gols nesta temporada, quando vai a campo com a camisa da Assermurb na decisão do título do returno do Campeonato Acreano de Futebol Feminino 2022 diante do Imperador Galvez.

Conforme o regulamento da competição, em caso de empate no tempo normal, o campeão do segundo turno será conhecido nas cobranças de pênaltis. Se o Galvez conquistar também o segundo turno será declarado campeão estadual.