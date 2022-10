Com pé de maconha no quintal, dupla é presa por tráfico de drogas no Acre

Na tarde última sexta-feira, 14, a Polícia Civil em Capixaba com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), deu cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar onde a poucos dias houve uma tentativa de homicídio entre usuários e traficantes.

A prisão dos investigados foi efetuada em uma residência localizada no centro do município onde era usada como ponto de venda de entorpecente.

No local foram presos D. F. C (36 anos) e I.M. S (18 anos). Com eles foram encontrados maconha prensada, um pé de maconha, cocaína e quase R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie.

Os dois presos já eram investigados pela Delegacia Geral de Capixaba pelos crime de tráfico de drogas.

Os presos foram conduzidos a Delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.