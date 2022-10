Com prêmio de R$10 mil, 1º Torneio de Sinuca é realizado em Rio Branco

O 1º Torneio de Sinuca é realizado em Rio Branco, no dia 6 de novembro, na Associação dos Empregados Eletronorte (ASEEL), com inscrição no valor de R$200 à vista e R$250,00 até duas vezes no cartão.

O primeiro lugar recebe o prêmio de R$10 mil e o segundo lugar terá a premiação de R$5 mil pessoas.

Saiba mais no grupo:

1º TORNEIO DE SINUCA EM RIO BRANCO – ACRE

Quem for participar entrar no grupo do torneio: https://chat.whatsapp.com/BNBI7tdR1A46Rp23AQqUHI

Torneio será Domingo dia 06/11/2022 e dará início as 9:00 horas.

Se houver discursão ou briga será desclassificado.

Segurança 24 horas no local.

Vendas de sorvetes, comidas e bebidas no local.

Seguiremos as regras brasileiras.

Proibido chegar bebado no local do torneio.

Valor da inscrição: 200,00 reais à vista ou 250,00 reais no cartão de crédito parcelado em 2 vezes.

