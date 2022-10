Com QI raro, amazonense de 5 anos está na lista dos mais inteligentes do mundo

Segundo os pais de Benício, desde os primeiros meses de vida o garoto demonstra ter habilidades acima da média. Com um ano de idade ele já reconhecia as letras e vogais. Com três anos já sabia as cores em inglês, além disso sabia ler frases inteiras.

O profissional de recursos humanos Joegde Vasconcelos, pai de Benício, conta que sempre incentivou as habilidades do filho.

“A gente identificou desde cedo. Ele começou a perceber audições de outras línguas, a contar e controlar uma quantidade boa de formas geométricas, por exemplo. Desde pequeno ele também falava todas as cores, as frutas, e isso em outros idiomas. Ele identificava muito rápido”, conta.

A diferença entre as habilidades de Benício e de outras crianças foi notada quando o garoto tinha 3 anos e foi matriculado em uma creche. A mãe de Benício, a professora Hercilaine Alves, relembra que as habilidades do filho chamaram a atenção.

“Nós tivemos esse impulsionamento numa creche que ele estava quando ele tinha três aninhos e a professora disse: – ‘Olha, eu fui falar sobre as figuras e ele já sabia o que era um paralelepípedo, um hexágono e nos chamou a atenção”, relembra a mãe do garoto.

Avaliação profissional

Hercilaine decidiu procurar ajuda profissional assim que foi alertada pela professora. Foi quando Benício passou por uma série de testes e avaliações que ajudaram a detalhar suas aptidões.

Apesar de ter apenas 5 anos, os testes mostraram que Benício tem a capacidade intelectual de uma criança de 8 anos. A neuropsicóloga Elenara Perin Dias foi uma das profissionais que fizeram os testes no menino, com cerca de 15 sessões. Ela considera o acompanhamento fundamental.

“De fato, é essencial esse acompanhamento que a família foi fazendo, essa demanda que o Benício foi trazendo pra família e a família, claro, foi dando esses subsídios e oferecendo oportunidades para que ele fosse se conhecendo”, comenta.

Solidão na busca por apoio

Com apenas 2% da população apresentando capacidades tão específicas, Hercilaine teve dificuldades para encontrar apoio e lidar com o dia a dia do filho. Para ela, era difícil ser compreendida já que na região nenhuma pessoa tinha situação parecida. Hercilaine então encontrou uma comunidade virtual de pais e mães de crianças com alto QI.

“Foi através desse grupo que eu recebi todas as informações, seja do campo emocional, seja em relação à legislação, seja em relação a buscar conhecimento para ajudar meu filho”, relembra.

Hercilaine também busca desmistificar conceitos relacionados à crianças com alto grau de inteligência.