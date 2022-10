Com queda de casos, boletim da Covid será emitido semanalmente no Acre

Com a destituição do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 e do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid-19 por meio de decretos publicados pelo Governo do Estado no Diário Oficial desta quinta-feira (13), a Secretaria de Estado de Saúde informou que a partir desta sexta-feira (14), o boletim Covid-19, que era emitido diariamente, passa a ser divulgado uma vez por semana, nas sextas-feiras.

A partir de agora, as atribuições relacionadas à pandemia da doença covid-19 devem ser integralmente reassumidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e demais órgãos federais e municipais de saúde.

A chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), Débora dos Santos, disse que a mudança na rotina do boletim é devido à queda no número de notificações de novos casos e mortes.

“Os boletins serão enviados diariamente para o Ministério da Saúde, mas para a comunicação da Sesacre será às sextas-feiras. Como houve uma queda expressiva nas notificações de covid-19, e o decreto revogou a nomeação do Comitê, a gestão entendeu que o boletim pode ser enviado uma vez por semana. Havendo uma mudança de padrão e verificando que ocorreu aumento de casos, faremos uma avaliação e voltaremos a enviar diariamente o boletim”, explicou.