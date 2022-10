Com show especial, Casa de Cultura Sérgio Souto inaugura nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (27), o cantor senamadureirense Sérgio Souto inaugura um novo espaço cultural em Rio Branco, chamado Casa de Cultura Sérgio Souto, um projeto do cantor para receber artistas e realizar noites temáticas, como homenagens à cantores.

Para a inauguração, que será um evento fechado, Souto recebe amigos e convidados para apreciar um show realizado pelo cantor senamadureirense, ao lado de Lucas Macêdo, Salomão França e o violinista Pedro Cruz.

O espaço cultural, dedicado à música e poesia, estará localizado em anexo ao Vila Rio Food Park, em uma sala próxima ao estacionamento da praça de alimentação.

Funcionamento da Casa de Cultura

Souto informou ao ContilNet que, devido às festividades de fim de ano, a casa começa a funcionar definitivamente em janeiro, com homenagens a artistas, cantores e compositores. “Esse ano a única apresentação será na quinta-feira, visto que após isso vem Copa do Mundo, Natal e Ano Novo, então vamos começar definitivamente a partir de janeiro”, explica.

Segundo Sérgio, a Casa funcionará, pelo menos, uma vez por semana, sempre com alguma atração, com objetivo de contar uma parte da história da música, noites especiais e trabalhar com artistas autorais.