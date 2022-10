Comentarista da Globo manda recado para Gabigol, do Flamengo, e relembra momento na final de 2019

Comentarista da Globo e um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Maestro Junior mandou mensagem para o atacante Gabigol de olho na decisão da Libertadores contra o Athletico-PR. O campeão da competição em 1981 recordou o abraço dado por ele e por Petkovic ao camisa 9 após o título do Rubro-Negro em 2019, contra o River Plate, quando Gabi marcou dois gols nos minutos finais.

No Instagram, Junior publicou vídeo do abraço dado após o histórico título conquistado em 2019. Ao lado do sérvio Petkovic, ele estava na transmissão da Rede Globo como um repórter, naquele momento, do lado do campo.

Os dois, torcedores assumidos do rubro-negro carioca, comemoraram bastante o título conquistado por Gabigol e lhe deram um abraço apertado, que emocionou a Nação Rubro-Negra. O trio é idolatrado por diferentes gerações de torcedores.

– Que esse abraço possa se repetir mais uma vez, Gabriel! Vamos com tudo! – declarou Junior, na torcida pelo tricampeonato do Flamengo na competição continental.

No entanto, Junior não estará no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da grande decisão que ocorre neste sábado, à trabalho. Desde 2020, a Globo não possui os direitos de transmissão da Libertadores. O jogo será mostrado, para todo o Brasil, pelas emissoras SBT e ESPN.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), em duelo válido pela taça da Libertadores da América. O Mais Querido busca o tricampeonato da competição, enquanto o Furacão quer o título inédito.