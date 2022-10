Como faço para ganhar mais de 24 mil do Nubank? Confira!

O Nubank é um banco digital que oferece serviços bancários sem burocracia, por conta disso, é muito utilizado pelos brasileiros que ainda podem receber um bom dinheiro, sabiam? Sim, é verdade! A fintech brasileira está pagando mais de R$ 20 mil aos seus clientes e os detalhes contamos agora em nosso artigo abaixo.

É possível receber dinheiro pelo Nubank?

Sim, é possível. Afinal, o banco oferece a possibilidade de obter ótimos rendimentos de maneira automática e com ganhos de cerca de 100% do CDI, em casos de depósitos que permaneçam por mais de 30 dias na conta. Vale frisar, que dependendo do valor que seja inserido na conta, é possível receber rendimentos de mais de R$ 20 mil.

É importante destacar também, que esse é um índice muito utilizado na área da economia, afinal, acompanha a taxa de juros Selic, que atualmente está em cerca de 13,75%. Além disso, a rentabilidade anual do Nubank está em cerca de 13,65%, já os percentuais de poupança se encontram em até 6,17% ao ano.

Ou seja, os serviços que o Nubank oferece são 10,48% mais rentáveis do que a poupança. Talvez tenha chegado o momento de mudar a maneira como o seu dinheiro é aplicado, não é mesmo?

Como o Nubank paga mais de R$ 20 mil aos seus clientes?

Para que ocorra o pagamento de R$ 20 mil a um cliente, o Nubank leva em consideração o saldo aplicado na conta digital, que deve ser de R$ 100 mil. Logo depois, é considerado o prazo de 24 meses para render o valor de R$ 24.059,66 já com o desconto no imposto de renda.

Levando em consideração a aplicação do mesmo saldo na conta poupança, seria possível adquirir um montante de R$ 13.230,56 durante a aplicação, com o desconto do Imposto de Renda (IR). Sendo assim, a conta do Nubank pode render cerca de R$ 10.828,78 a mais do que a poupança.

Em um cenário mensal, a conta do Nubank iria render R$ 870 por mês, já a poupança cerca de R$ 519. É importante destacar, que a simulação levou em consideração a taxa Selic, que é de 13,75%, com outra porcentagem o resultado seria outro.

Quanto rende 50 mil reais na conta do Nubank?

Quem deseja realizar um depósito de R$ 50 mil na conta do Nubank e deixar ele rendendo consegue obter um saldo bruto de R$ 56.825.

É importante destacar, que logo após a tributação do IR, o saldo líquido vai para R$ 55.460. Sendo assim, o rendimento líquido da aplicação se torna R$ 5.460,00.

Na poupança, o mesmo valor iria gerar um saldo de R$ 53.205, ou seja, cerca de R$ 3.205 em rendimentos. Por conta disso, a conta Nubank consegue gerar R$ 2.255 a mais em rendimentos em relação a poupança.

Por fim, devemos deixar um alerta que esses números tratam de projeções – ainda que confiáveis – e por isso, busque estudar sempre sobre os tipos de investimentos que você gostaria de ter.