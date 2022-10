Como o Bitcoin pode ser uma oportunidade boa e ruim de ganhar dinheiro

Quando se trata de BTC, seu preço é sempre um tópico muito importante e pode atrair qualquer pessoa interessada no mundo das criptomoedas.

Mas há algumas coisas que você deve saber antes de comprar Bitcoin e entrar neste mundo.

O que é Bitcoin?

O Bitcoin é um ativo puramente digital criado em 2009 pelo misterioso Satoshi Nakamoto, alguém cuja identidade permanece desconhecida. Ao contrário das formas tradicionais de dinheiro, o BTC não possui notas de papel ou moedas de metal. Ele existe apenas na internet e com o poder da tecnologia blockchain por trás, mas com aplicações reais ilimitadas.

O Bitcoin tem pouco mais de 12 anos, e as pessoas já descobriram que podem:

Enviar dinheiro mais rápido e com taxas mais baratas em comparação com os meios tradicionais, e sem os aborrecimentos de intermediários, cobranças extras e o horário bancário convencional.

Usá-lo como meio de preservação de patrimônio, armazenando seu dinheiro e protegendo-o contra a inflação.

Utilizá-lo como meio de remessa, permitindo enviar dinheiro para familiares e amigos em todo o mundo sem a necessidade de um operador de transferência.

Até hoje, as pessoas ainda estão encontrando novas oportunidades com esse novo tipo de dinheiro e abrindo caminho para o que esperamos que seja a adoção global.

A volatilidade do Bitcoin

Agora, vamos falar sobre o elefante na sala. Com o BTC ganhando as manchetes pelos preços altos, é importante falarmos sobre a volatilidade ou o quanto o preço flutua ao longo do tempo.

Em seus primeiros dias, alguém comprou duas pizzas com 10.000 BTC. Agora, digamos que essa pessoa pode comprar muito mais do que isso (talvez uma cadeia global de pizzarias). Como o Bitcoin foi criado recentemente, podemos considerá-lo em seus estágios iniciais, o que é comum com moedas mais recentes, mas com o BTC, isso é levado a outro nível.

A volatilidade do Bitcoin é uma das muitas razões que tornam esse espaço tão emocionante. É uma faca de dois gumes que pode nos prejudicar drasticamente se não formos cuidadosos, mas também é algo que pode nos fazer ganhar muito dinheiro se fizermos a lição de casa.

Ganhando dinheiro com BTC

Agora, você provavelmente está descobrindo como ganhar dinheiro com Bitcoin. A volatilidade é o que deixa os investidores tão interessados ​​nesse espaço. Se você tiver comprado Bitcoin há cinco anos, provavelmente estaria rico agora. Naquela época, essa era a principal maneira de ganhar dinheiro: comprar e manter. No entanto, com a evolução da criptomoeda, as oportunidades também evoluíram.

Agora, existem mercados peer-to-peer como a Paxful que oferecem oportunidades de ganhar dinheiro, independentemente do preço do Bitcoin. Com mais de 400 formas de pagar e ser pago, a plataforma oferece a chance de encontrar muitas oportunidades na lista interminável de ofertas de Bitcoin.

É fácil começar a usar a Paxful. Você pode criar sua conta, obter uma carteira Bitcoin totalmente gratuita e começar a buscar ofertas de milhares de vendedores confiáveis. E a melhor parte é que a Paxful não cobra taxas de compradores. Ou seja, as melhores ofertas estão lá. É você procurar bem. Assim que conseguir suas criptomoedas, você poderá vendê-las por um preço acima, gerando lucro com negociações.

O outro lado da volatilidade

Se disséssemos que o BTC era uma maneira infalível de ganhar dinheiro, estaríamos mentindo e pareceria bom demais para ser verdade. O lado ruim do Bitcoin — como acontece com qualquer outra forma de investimento — vem quando você não faz sua pesquisa.

Por ser tão novo, esse espaço pode ser um pouco complicado para iniciantes, e você realmente precisa mergulhar se quiser maximizar seu potencial de ganhos e minimizar todos os riscos. Seguem alguns erros comuns a observar:

Ir às cegas

No espaço cripto, quanto mais você souber, menor será a probabilidade de perder dinheiro. Felizmente, com o Bitcoin com pouco mais de 12 anos, não faltam materiais e recursos para aprender e fóruns para participar se você tiver alguma dúvida. Lembre-se sempre de fazer sua pesquisa antes de gastar um único centavo.

Não escolher a plataforma certa

Existem hoje inúmeras exchanges e mercados que permitem comprar e vender Bitcoin com lucro. Só que muitos deles são pensados para diferentes públicos e estilos de negociação. Descubra que tipo de negociação você deseja fazer, encontre uma plataforma que complemente isso e escolha uma que tenha um sistema de segurança robusto.

Ir com tudo

Com seus recentes picos de preço, pode ser um pouco atraente colocar todas as suas fichas em uma aposta de alto risco e alta recompensa. Mas saiba que você nunca deve colocar um valor que não está disposto a perder.

Ceder às emoções

Algo que muitos não entendem é que o espaço do Bitcoin é um ambiente altamente emocional, especialmente quando há muito de dinheiro em jogo. Antes de começar a investir, defina uma meta e cumpra-a. Ao longo do caminho, você provavelmente experimentará FOMO (medo de ficar de fora) e FUD (medo, incerteza e dúvida), que podem ser causados ​​internamente ou por outros investidores. Quando passar por isso, lembre-se de seu objetivo e mantenha a cabeça fria. Agir puramente pela emoção pode acabar custando muito dinheiro no futuro.

Faça sua pesquisa

No geral, o espaço do Bitcoin é uma ótima maneira de você ganhar dinheiro. Mas isso tem um custo. Para potencializar os ganhos e minimizar todos os riscos, você precisará absorver todo o conhecimento possível. Não fazer isso pode acabar com um rombo na sua carteira que ninguém gostaria de experimentar.

Dito tudo isso, desejamos a você boa sorte. É realmente um espaço muito emocionante, e estamos felizes em ter você a bordo da montanha-russa Bitcoin.

*Patrocinado pela Paxful.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza.