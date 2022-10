Concurso Banco do Brasil: edital para escriturário em 2023? Confira

Novidades para os concurseiros da área bancária: um novo concurso Banco do Brasil poderá ser realizado em breve!

Circula nas redes a informação de que um novo edital estaria em fase inicial de planejamento. A expectativa é que o novo edital seja publicado a partir do próximo ano e oferte oportunidades para o cargo de escriturário, que exige dos candidatos o nível médio de escolaridade. Em relação à remuneração, os aprovados na seleção poderão receber salário inicial de até R$4.508,40.

É importante mencionar que o último concurso Banco do Brasil, realizado em 2021, ainda se encontra com prazo de validade vigente. A validade seria expirada em 2022, podendo ser prorrogada por mais um ano, até 2023.

Entretanto, esse fator não impediria a realização de nova seleção, já que todos os aprovados no último certame já foram convocados.

Entramos em contato com o Branco do Brasil, a fim de obter novas informações acerca da seleção e atualizará esta matéria assim que obtiver respostas por parte do banco.

Vale lembrar, ainda, que em breve será publicado um outro edital para área de Tecnologia e Serviços do Banco do Brasil. O certame terá a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora e ofertará vagas para técnicos e analistas. O edital para a área de Tecnologia é aguardado desde 2020. Na época, foi publicada a portaria nº 15.964, fixando o quantitativo do setor em 3.205 vagas.

Panorama Concurso Banco do Brasil

Conforme mencionado anteriormente, o último edital para escriturário foi publicado em 2021, ofertando 4.480 vagas.

Confira as principais características do cargo:

Requisito

Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Atribuições

Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB; execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia; preparação de correspondências; preparação e processamento de documentos; atualização de registros; resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB; presteza e cortesia no atendimento ao cliente; manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda; execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas; recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos; operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário; qualidade das informações prestadas; qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução; adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.

Jornada de Trabalho: 30 (trinta) horas semanais.

Salário inicial

A remuneração inicia foi de até R$4.508,40, composta por R$ 3.022,37 referente ao vencimento-base, R$831,16 referente ao auxílio-alimentação e R$654,87 referente à cesta alimentação.

Além disso, o aprovado ainda faz jus aos seguintes benefícios:

participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente;

vale-transporte;

auxílio-creche;

auxílio a filho com deficiência;

previdência complementar;

acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Provas

As provas objetivas deste concurso foram compostas pelas seguintes disciplinas:

CONHECIMENTOS BÁSICOS Português: 10 (valor de 1,5 cada) Inglês: cinco (valor de 1 cada) Matemática: cinco (valor de 1,5 cada) Atualidades do Mercado Financeiro: cinco (valor de 1 cada)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Probabilidade e estatística: cinco (valor de 1,5 cada) Conhecimentos bancários: cinco (valor de 1,5 cada) Tecnologia da informação: 35 (valor de 1,5 cada)



Resumo