Concurso CNMP: veja os 23 cargos vagos; novo edital autorizado

Cresce a expectativa para realização do novo concurso CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) que conta, atualmente, com 23 cargos vagos.

De acordo com dados do próprio órgão, as vacâncias se dividem entre os cargos de Analista e Técnico, nos seguintes quantitativos:

CONFIRA TODOS OS NOSSOS CURSOS!

Analista – 9 cargos vagos

Técnico – 12 cargos vagos

A especialidade que mais apresenta defasagem no quadro de servidores do órgão é o de Técnico Administrativo, com 11 cargos vagos.

Já na área de Analista, a especialidade de Analista Jurídico é a que apresenta maior quantidade de vacâncias, com 5 cargos vagos.

Confira, em detalhes, os números por cargos e especialidades:

Panorama concurso CNMP

Um novo edital do concurso CNMP foi autorizado pelo plenário do órgão e é aguardado para provimento de vagas para cargos de Analista e Técnico Administrativo.

A expectativa é de que o edital deve ser publicado em dezembro de 2022, tendo o resultado final e nomeação dos aprovados para maio de 2023. Confira mais detalhes aqui!

O último certame foi realizado no ano de 2014 e preencheu 87 vagas imediatas para Técnico e Analista, além de cadastro de reserva.

As remunerações pagas no último edital foram entre R$ 5.758,82 e R$ 6.747,28 para Técnico. O cargo de Analista ofereceu quase R$ 9 mil aos aprovados.

No total o certame nomeou 59 analista além de 81 técnicos.

Resumo concurso CNMP