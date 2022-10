Concurso CVM: sindicato realiza campanha por novo edital; entenda

A realização do concurso da Comissão de Valores Mobiliários (concurso CVM) segue entre as pautas prioritárias do sindicato que representa os servidores da categoria (SindCVM).

Por meio de suas redes sociais nesta segunda-feira, 17 de outubro, o presidente do SindCVM, Oswaldo Molarino, reforçou a importância da campanha para a publicação imediata do novo edital.

“Nós estamos em campanha pelo concurso público já! A importância desse concurso é a defesa de nossas carreiras. Sem carreira, nós não teremos nosso reajuste. Sem carreira, não há futuro para os servidores da CVM (…) A CVM precisa de novos servidores”, destacou Oswaldo Molarino.

Confira, a seguir, o pronunciamento do presidente do SindCVM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Gammaro – Notícias de Concursos (@victorconcursos)

Vale lembrar que, recentemente, o novo presidente da autarquia, João Pedro Nascimento, destacou que a realização do concurso é uma necessidade da autarquia, para recomposição do quadro de servidores, que já está bastante defasado.

“A situação do quadro de vagas de servidores da CVM é crítica. Temos um déficit de aproximadamente 30% dos nossos cargos, com vagas não ocupadas e que precisam ser preenchidas”, explica o presidente da CVM. Veja mais detalhes aqui!

Além disso, o sindicato representante dos servidores (SindCVM) tem realizado atos em prol da publicação do novo edital. Saiba mais aqui!

Panorama concurso CVM

É importante destacar que um pedido de concurso CVM foi realizado em abril de 2022. Veja mais detalhes aqui! Na ocasião, foram solicitadas 127 vagas, segmentadas em 3 cargos distintos.

As oportunidades seriam distribuídas da seguinte forma:

27 vagas para o cargo de Inspetor;

50 vagas para o cargo de Analista;

50 vagas para o cargo de Agente Executivo.

Último concurso CVM

A última seleção pública aconteceu há bastante tempo, em 2010. banca organizadora foi a Esaf. Foram ofertadas 150 vagas de níveis médio e superior de escolaridade, para os seguintes cargos:

Inspetor – 20 vagas

– 20 vagas Analista – 80 vagas

– 80 vagas Agente Executivo – 50 vagas

Requisitos

O cargo de Inspetor exigiu o diploma de nível superior em qualquer área de formação. O cargo de Analista, exigiu o curso superior, em áreas específicas de formação. Confira quais foram:

Os cargos exigiam nível superior em qualquer área e/ou nas seguintes especialidades:

Analista – Arquivologia: curso superior concluído, em nível de graduação, em Arquivologia;

Analista – Biblioteconomia: bacharelado em Biblioteconomia, com registro no Conselho Regional de Biblioteconomia;

Analista – Planejamento e Execução Financeira (Contador) e Analista – Normas Contábeis e de Auditoria: bacharelado em Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional de Contabilidade;

Analista – Planejamento e Execução Financeira: curso superior concluído, em nível de graduação, em qualquer área de formação;

Analista – Recursos Humanos: curso superior concluído, em nível de graduação, em qualquer área de formação;

Analista – Infraestrutura de TI: curso superior concluído, em nível de graduação, em qualquer área de formação;

Analista – Sistemas: curso superior concluído, em nível de graduação, em qualquer área de formação;

Analista – Mercado de Capitais: curso superior concluído, em nível de graduação, em qualquer área de formação.

Já o cargo de Agente Executivo, exigiu o nível médio de formação.

Salários concurso CVM

Em relação à remuneração, de acordo com o Portal da Transparência, os servidores fazem jus, atualmente, aos seguintes salários iniciais:

Analista e Inspetor (nível superior): R$ 19.197,06;

Agente Executivo (nível intermediário): R$ 7.189,98.

Confira, a seguir, a estrutura remuneratória dos cargos e acompanhe a evolução dos salários nas carreiras:

Cargos: Analista e Inspetor

Cargo: Agente Executivo

Resumo concurso CVM