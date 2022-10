Concurso Detran: inscrições começam na próxima segunda

As inscrições para o concurso público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) começam na próxima segunda-feira (10/10). São 126 vagas imediatas para níveis médio e superior e outras 240 oportunidades para formação de cadastro reserva.

Veja a íntegra do edital: https://www.scribd.com/document/593057854/DODF-170-09-09-2022-INTEGRA-54-65#from_embed