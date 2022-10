Concurso do INSS: veja dicas para as provas

Para Batist, a principal novidade é que haverá uma etapa a mais, inédita em relação ao concurso anterior: um curso de formação classificatório e eliminatório. Nele, o candidato responderá 120 questões no estilo certo e errado e fará ainda duas questões discursivas.

Para os especialistas do Gran Cursos Online, apesar de não haver redação na prova objetiva, o curso de formação vai cobrar questões discursivas que devem ser respondidas com redação. Assim, eles recomendam que o candidato se dedique à prática de escrita.

A nota final no concurso será a soma da nota final da prova objetiva e da nota final obtida no curso de formação. Os candidatos serão listados em ordem de classificação por gerência executiva do INSS, de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso.

Segundo Batist, embora as disciplinas sejam basicamente as mesmas do concurso anterior, houve várias mudanças e ampliações no conteúdo, especialmente na parte de conhecimentos específicos, que engloba 70 questões e vale mais da metade dos 120 pontos totais da prova objetiva.

Antonio Batist aponta que o foco era apenas em seguridade social, mas agora há conteúdos sobre regime próprio e aposentadoria especial, por exemplo, além de maior atenção a assuntos ligados às atribuições dos servidores. Ele destaca ainda a Emenda Constitucional 103/2019 e outras legislações ligadas à reforma da Previdência.

“Aliás, reforma da Previdência, minirreforma da Previdência, nova regulamentação da Previdência e afins são todos temas novos, basicamente de 2019 para cá. São temas que, claro, não foram cobrados no concurso anterior do INSS em 2016 e merecem muita atenção agora em 2022”, salienta.

Para especialistas do Gran Cursos Online, os principais conteúdos adicionados são regime próprio de Previdência, seguro-defeso, aposentadorias especiais por talidomida, ex-combatentes e anistiados políticos e Instrução Normativa 128.

A prova objetiva terá conhecimentos básicos com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático. Já os conhecimentos específicos trarão temas relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária.

Com o que o candidato deve se preocupar mais agora?

Para Batist, se o candidato já vinha estudando para o INSS antes do edital será importante investir nas mudanças do conteúdo programático para não ficar estudando conteúdos que não serão cobrados ou que podem estar desatualizados. “Também é importante observar as mudanças para conseguir estudar as novidades, que são muitas”.

Já quem não vinha estudando para o INSS deverá estudar simplesmente todo o conteúdo. “Na verdade, para todos os públicos, o ideal é fazer provas anteriores do Cebraspe e muitos exercícios, calibrando os estudos da teoria de acordo com sua pontuação. A pontuação nos exercícios vai mostrando onde é preciso investir mais e onde pode ficar um pouco mais tranquilo”.

Batist ressalta que é importante dar atenção ao maior peso da prova, que são os conhecimentos específicos. Mas ele lembra que, mesmo se acertar todas as questões específicas, é preciso acertar o mínimo obrigatório das questões básicas para não ser eliminado do concurso.

Os especialistas do Gran Cursos Online reforçam que a jurisprudência não consta expressamente no anexo que prevê as disciplinas, mas o edital traz que as “jurisprudências do Tribunal Superior poderão ser consideradas”, por isso, o aluno deve se preparar nesse sentido.

Segundo eles, houve mudanças quantitativas e qualitativas no edital. Quantitativa em relação aos conteúdos que foram adicionados à parte de seguridade social, e qualitativa quando se fala sobre a reforma previdenciária.

“Isso quer dizer que não adianta estudar dispositivos anteriores a 2019. É importante estudar especialmente pelo regulamento da Previdência Social, decreto 3048, que já está atualizado pela reforma da Previdência”, afirmam.

Dicas para quem começou a estudar há pouco tempo