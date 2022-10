Concurso Educação: 9 editais abertos e previstos ainda para 2022

Uma das grandes chances de oportunidades para se tornar servidor, é em concurso educação, que oferece centenas de vagas ao terem seus editais publicados.

Nesta matéria você encontra um panorama dos principais editais abertos e previstos para serem publicados ainda no ano de 2022. Confira abaixo:

Concurso Educação – editais previstos

Concurso Seduc RS

O edital do concurso da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul pode ser publicado no mês de novembro, segundo estimativa da pasta.

O certame já tem banca organizadora definida e terá suas etapas comandadas pelo Instituto AOCP e são aguardadas 1.500 vagas para professor.

O edital é aguardado desde julho, com provas realizadas ainda em 2022, porém, não se concretizou devido a atrasos nos trâmites internos.

Concurso SEE MG

O próximo concurso da Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais está sendo aguardado para provimento de 19.871 vagas de níveis médio e superior.

O termo de referência do certame aponta a distribuição das vagas e as remunerações previstas, que vão de R$ 1.623,94 a R$ 5.876,21.

A expectativa inicial é de que o certame registre, aproximadamente, 510.153 inscritos. A seleção ainda está em fase de definição de banca organizadora.

Concurso educação – Seduc TO

Cresce a expectativa para realização do novo concurso Seduc TO (Secretaria de Educação de Tocantins), que pode ter edital publicado em outubro.

A informação que circula nas redes sociais é de que a seleção será organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pode ofertar mais de 5 mil vagas.

Neste cenário, as avaliações seriam aplicadas até dezembro de 2022.

Concurso Seduc RO

O novo concurso da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc RO) já possui comissão organizadora responsável pela elaboração do projeto básico.

O grupo foi formado em setembro de 2022 e segue na formação do documento. A definição de banca e demais etapas ainda são aguardadas.

O último certame foi realizado no ano de 2016 e organizado pela banca Ibade, com a oferta de 672 vagas de cargos efetivos.

As remunerações foram estipuladas entre valores de R$ 1.104,74 e R$ 2.451,25, a depender da função pretendida pelos interessados.

Concurso educação – SME Recife

Foi publicado o extrato de dispensa de licitação que informa a contratação do Cebraspe como banca organizadora do concurso para a Secretaria Municipal de Educação de Recife.

O certame será destinado ao preenchimento de 1.000 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para o quadro de efetivos da Secretaria Municipal de Educação.

A expectativa agora fica pela produção e, posteriormente, lançamento do novo certame.

Concurso Educação – editais abertos

Concurso SME SP

Estão abertas as inscrições para o concurso SME SP (Secretaria Municipal de Educação de São Paulo), que oferta 3.250 vagas para cargo de professor.

O prazo para se candidatar vai até o dia 17 de outubro de 2022, no site da banca organizadora FGV, mediante pagamento da taxa de R$ 66,95.

Conforme informado no edital do concurso SME SP, os aprovados farão jus aos seguintes salários iniciais:

Professor Educação Infantil e Fundamental I: R$ 3.135,48 (remuneração mensal + Abono Complementar de R$ 636,94); e

(remuneração mensal + Abono Complementar de R$ 636,94); e Professor Fundamental II e Médio: R$ 3.787,50 (remuneração mensal + Abono Complementar de R$ 769,30).

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para os dias 8 e 15 de janeiro de 2023.

Concurso UFMG

Foi publicado o concurso da Universidade Federal de Minas Gerais, com oferta de 31 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação.

Os interessados poderão se inscrever no portal da Copeve/UFMG, banca do certame, entre os dias 27 de outubro e 12 de dezembro. A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade do cargo desejado:

Nível C: R$ 80,00

Nível D: R$ 110,00

Nível E: R$ 165,00

Os salários chegam a R$ 4.638,66 e as provas estão marcadas para 22 de janeiro de 2022.

Concurso Educação – UFMS

O edital do concurso UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) foi publicado ofertando 84 vagas em diversos cargos de níveis médio e superior.

As inscrições iniciam em 18 de outubro e seguem ao dia 7 de novembro, por meio do site da organizadora, Fapec. A taxa de participação será de R$ 100,00 para todos os cargos.

A prova objetiva está marcada para o dia 11 de dezembro de 2022 e os salário chegam a R$ 4.638,66.

Concurso UFV

A Universidade Federal de Jataí – GO teve seu edital publicado para quatro vagas para a área de Técnico-Administrativos.

As remunerações chegam ao valor de R$ 4.180,66 e as provas objetivas estão marcadas para o dia 4 de dezembro de 2022.

Os interessados podem se inscrever no portal da UFG, banca responsável pela seleção, até o dia 23 de outubro de 2022. As taxas são de: