Concurso INSS: autarquia registra quase 21 mil cargos vagos

Com edital publicado do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), informações como o déficit de servidores devem ser levadas em consideração.

De acordo com o último levantamento realizado pela equipe de jornalismo do Direção Concursos, o número de cargos vagos se aproxima dos 21 mil.

Vale destacar que, segundo os dados, as 20.741 vacâncias de 2022 representam o maior quantitativo nos últimos 11 anos.

Em 2011, eram registrados 12.867 cargos vagos e em comparação com a quantidade atual, o aumento é de 61%. Veja mais detalhes aqui!

Visão geral – concurso INSS

O concurso INSS foi publicado para provimento de 3.373 oportunidades (entre imediatas e cadastro de reserva), segmentadas desta forma:

1.000 vagas imediatas;

2.373 vagas para formação de cadastro reserva.

Em relação à remuneração, os aprovados recebem salários iniciais de R$ 5.905,79 além de outros benefícios.

Os candidatos serão submetidos a provas objetivas previstas para serem aplicadas no dia 27 de novembro de 2022.

As etapas do certame serão conduzidas pelo Cebraspe, banca organizadora responsável pelo certame.

Resumo concurso INSS