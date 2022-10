Concurso INSS: Cebraspe divulga comunicado sobre isenção da inscrição

O concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está em andamento e a banca organizadora divulgou comunicado a respeito das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

De acordo com o Cebraspe, em razão de instabilidades em seu site, a consulta à situação provisória da solicitação de isenção da taxa de inscrição estará disponível a partir das 16 horas e 30 minutos deste 11 de outubro. Dessa forma, os candidatos poderão acessar a página oficial da banca para verificarem acerca do deferimento do pedido.

Confira, a seguir, o comunicado, na íntegra:

Panorama Concurso INSS

O certame disponibiliza 3.373 oportunidades imediatas e em cadastro reserva para o cargo de Técnico do Seguro Social. A função exige o nível médio de escolaridade dos candidatos.

A remuneração inicial dos aprovados será de R$ 5.905,79, sendo composta por:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

Já as provas objetivas, estão marcadas para serem aplicadas no dia 27 de novembro de 2022.

Resumo concurso INSS