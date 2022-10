Concurso INSS: presidente fala sobre cronograma e convocações

As inscrições para o concurso INSS já terminaram, e, agora, os candidatos devem se preparar para as provas, mas sem deixar de lado o cronograma da seleção, que prevê convocações imediatas.

O presidente da autarquia, Guilherme Serrano, já antecipou as datas finais do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo ele, os resultados das provas devem ser publicados ainda este ano.

A primeira etapa, a prova objetiva, está marcada para o dia 27 de novembro. Conforme o presidente do INSS, com os resultados ainda este ano, a previsão é de que o curso de formação tenha início em fevereiro de 2023.

Como o curso terá uma duração de 180 horas, a serem cumpridas entre 30 e 45 dias, as convocações e nomeações dos aprovados estão previstas para março de 2023.

“Prova dia 27, resultado final em 2022, janeiro convocação para o curso, final de fevereiro e começo de março a ambientação dos servidores (já nomeados)”, explicou Guilherme Serrano.

Vale lembrar que, ao longo do prazo de validade da seleção, os aprovados nas vagas remanescentes (3.373) poderão ser convocados, para as demais turmas do curso de formação.

Para que isso ocorra, no entanto, o Minstério da Economia terá que autorizar o chamamento desses aprovados. Outras chamadas também poderão ocorrer, durante o primeiro ano de validade da seleção, e, se prorrogado, por mais um ano, mediante despacho presidencial.

Concurso INSS oferece mil vagas de nível médio

(Foto: Victor Soares)

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional do Seguro Social

: Instituto Nacional do Seguro Social Cargos : técnico do seguro social

: técnico do seguro social Vagas : mil + CR

: mil + CR Requisitos : nível médio

: nível médio Remuneração : até R$5.905,79

: até R$5.905,79 Inscrições : de 16 de setembro a 4 de outubro (prorrogadas)

: de 16 de setembro a 4 de outubro (prorrogadas) Provas: 27 de novembro

Veja detalhes sobre as provas do concurso INSS

Ao todo, o Instituto Nacional do Seguro Social oferece mil vagas para o cargo de técnico do seguro social, de nível médio.

Os candidatos do concurso INSS serão avaliados por provas objetivas e, se aprovados nos quantitativos previstos no edital, por meio de um curso de formação.

A primeira etapa está marcada para o dia 27 de novembro. A avaliação ocorrerá nas cidades que correspondem à Gerência Executiva do INSS a qual o candidato concorre.

Ao todo, a prova objetiva contará com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Na parte geral, serão cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo;

Raciocínio Lógico; e

Noções de Informática.

Com a prova no modelo “certo” ou “errado”, será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a dez pontos na parte de Conhecimentos Básicos, 21 ou mais na área Específica e, pelo menos, 36 pontos no conjunto das provas.

Serão convocados para a matrícula, nas primeiras turmas do curso de formação, os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas previsto no edital (mil).

O primeiro curso de formação será realizado nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Para ser aprovado nesta última etapa, o candidato precisará alcançar notas satisfatórias nas provas objetivas e discursivas que compõem essa etapa.

Os aprovados e contratados terão uma remuneração inicial de até R$5.905,79, para jornada de 40 horas. O regime de contratação será o estatutário, que assegura a estabilidade do servidor público.