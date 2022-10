Concurso INSS: prorrogados os prazos para envio da documentação

As inscrições para o concurso INSS estão encerradas. O prazo terminou na última terça-feira, 4, após ser prorrogado por um dia devido às instabilidades no portal da banca organizadora.

Agora, os candidatos devem ficar atentos às datas para o envio dos documentos, que também tem novos prazos. Conforme o Cebraspe, a documentação abaixo deve ser apresentada até as 23h59 do dia 6 de outubro:

apresentação do laudo médico dos candidatos com deficiência;

documentos para a comprovação da isenção de taxa de inscrição; e

documentos para a comprovação de atendimento especial.

Ao todo, o Instituto Nacional do Seguro Social oferece mil vagas para o cargo de técnico do seguro social, de nível médio.

Os aprovados e contratados terão uma remuneração inicial de até R$5.905,79, para jornada de 40 horas. O regime de contratação será o estatutário, que assegura a estabilidade do servidor público.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional do Seguro Social

: Instituto Nacional do Seguro Social Cargos : técnico do seguro social

: técnico do seguro social Vagas : mil + CR

: mil + CR Requisitos : nível médio

: nível médio Remuneração : até R$5.905,79

: até R$5.905,79 Inscrições : de 16 de setembro a 4 de outubro (prorrogadas)

: de 16 de setembro a 4 de outubro (prorrogadas) Provas: 27 de novembro

Concurso INSS terá provas em novembro

Os candidatos do concurso INSS serão avaliados por provas objetivas e, se aprovados nos quantitativos previstos no edital, por meio de um curso de formação.

A primeira etapa está marcada para o dia 27 de novembro. A avaliação ocorrerá nas cidades que correspondem à Gerência Executiva do INSS a qual o candidato concorre.

Ao todo, a prova objetiva contará com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Na parte geral, serão cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo;

Raciocínio Lógico; e

Noções de Informática.

Com a prova no modelo “certo” ou “errado”, será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a dez pontos na parte de Conhecimentos Básicos, 21 ou mais na área Específica e, pelo menos, 36 pontos no conjunto das provas.

Serão convocados para a matrícula, nas primeiras turmas do curso de formação, os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas previsto no edital (mil).

O primeiro curso de formação será realizado nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Para ser aprovado nesta última etapa, o candidato precisará alcançar notas satisfatórias nas provas objetivas e discursivas que compõem essa etapa.

Durante a formação, o concorrente ainda fará jus, a título de auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe/padrão inicial do cargo.