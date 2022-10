Concurso INSS: retificação esclarece sobre certificado de nível médio

Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (4/10), a aguardada retificação do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) sobre o momento de entrega de diploma de nível médio. Além de atualizações sobre o requisito de escolaridade, documento também prorrogou o prazo final de inscrição no certame.

Confira a análise das mudanças em vídeo:

Conforme já informado pelo Direção Concursos, o edital apresentava diferentes prazos para entrega do documento de conclusão do nível médio/técnico.

Confira a mudança na redação do requisito de escolaridade:

Como era

Como ficou

Com a alteração realizada, o prazo para apresentação do certificado de conclusão de nível médio será o momento de matrícula do curso de formação, conforme informado pelo item 10.1.6.1 do edital. Veja:

O concurso INSS oferta, ao todo, 3.373 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social. As inscrições seriam finalizadas no dia 3 de outubro, mas em razão de instabilidade no portal do Cebraspe, o prazo final para a candidatura passou para esta terça (4/10). O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00.

Confira:

O salário inicial do aprovado será de R$ 5.905,79. O salário é composto pela soma dos seguintes valores:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022 e seguirão o modelo “CERTO” ou “ERRADO” do Cebraspe.

São cobrados conhecimentos nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico-Matemático; e

Conhecimentos Específicos.

Resumo Concurso INSS