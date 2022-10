Concurso Marinha SMV terá edital em outubro e provas em fevereiro

A Marinha do Brasil vai realizar um novo concurso SMV ainda em 2022. De acordo com cronograma divulgado pela corporação, a previsão é que o edital para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários saia no dia 20 de outubro.

Além disso, a abertura das inscrições também está programada para este mês. Já as provas objetivas devem ocorrer somente em fevereiro do ano que vem.

Como requisito, o candidato deverá ter nível superior na área da vaga que deseja concorrer. Além disso, é necessário ter entre 18 e 41 anos até a data da incorporação.

Ao todo, a Marinha anunciou 473 vagas distribuídas por Distritos Navais por todo o país. As oportunidades serão nas áreas Técnica (204), de Apoio à Saúde (132), Engenharia (89) e Magistério (48).

No entanto, ainda haverá chances para médicos, cirurgião-dentista, farmacêuticos e veterinário que não estão incluídas nas vagas acima.

Ganhos passam dos R$11 mil

As contratações dos aprovados é feita mediante contrato temporário, válido por um ano, mas que pode chegar a oito com as prorrogações. No início dos trabalhos, o contratado ocupará o posto de guarda-marinha, recebendo R$10.992,04.

Após esse período, o candidato passa para o posto de segundo-tenente, em que ficará por mais seis meses recebendo remuneração de R$11.309,90.

Ao completar um ano, o militar passa a ocupar o posto de primeiro-tenente, cuja remuneração é de R$12.532,40. Caso chegue ao sétimo ano, ocupará o posto de capitão-tenente. Neste caso, os rendimentos passam para R$14.706,71.

Inscrições em outubro

Segundo o cronograma, as inscrições para o Serviço Militar Voluntário da Marinha começam ainda este mês. A previsão é que no dia 25 de outubro o prazo para cadastros dos interessados seja aberto.

Os candidatos terão até 8 de novembro para se inscrever. Será necessário acessar o site da Marinha e preencher os campos solilcitados.

Provas em fevereiro

A seleção terá provas em 2023. De acordo com a Marinha, as provas serão no dia 5 de fevereiro. Conforme o último edital publicado, a avaliação deverá ter duração de três horas.

Os candidatos responderão a 50 questões, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Formação Militar-Naval. Para ser aprovado, é necessário obter 50% de aproveitamento na avaliação.

O concurso ainda contará com as etapas de prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física.