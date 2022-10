Concurso PGE Procurador: provas serão reaplicadas; veja

Novidades sobre o concurso PGE PA Procurador, concurseiro. As provas do concurso público da Procuradoria Geral do Estado do Pará para o cargo de Procurador serão reaplicadas. As avaliações da 3° fase do certame tinham sido aplicadas em 24 e 25 de setembro de 2022.

De acordo com o documento, todos os candidatos aprovados na 1° fase serão convocados para realização das novas provas em data que ainda será divulgada, cabendo ao candidato a decisão de comparecer (ou não) às provas, tendo em vista a divulgação do resultado da 2° fase do concurso, que culminou com a eliminação de alguns candidatos.

De acordo com o edital, a 3° fase do concurso público consiste em uma prova escrita de natureza prática, ou seja, 1 peça processual (contenciosa ou consultiva).

Quantas vagas são ofertadas no concurso PGE PA Procurador?

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, o concurso público da Procuradoria Geral do Estado do Pará oferta vagas para a carreira jurídica. Entenda:

Procurador do Estado do Pará

Vagas: 10 + cadastro de reserva

Requisitos: bacharel em direito e inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil

