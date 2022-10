Concurso PM e Bombeiros: sai edital com 140 vagas de oficiais

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia realizam um novo concurso público com vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). O edital publicado visa preencher 140 vagas e contempla quem tem nível médio.

Saiba mais detalhes desta seleção:

Órgão: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia Banca: Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Vagas: 140

140 Cargos: oficial

oficial Requisito: nível médio

nível médio Salário: R$3.241,89

R$3.241,89 Inscrição: 4 de novembro a 4 de dezembro

4 de novembro a 4 de dezembro Taxa: R$150

R$150 Prova: 8 de janeiro de 2023

Cargos e vagas do concurso PM e Bombeiros BA

O edital foi publicado com uma oferta de 140 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Desse total, são:

100 vagas para o CFO da Polícia Militar; e

40 vagas para o CFO do Corpo de Bombeiros.

As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

Vagas – Polícia Militar Sexo Ampla Concorrência Negros Total Masculino 60 25 85 Feminino 11 4 15 Total 71 29 100

Vagas – Corpo de Bombeiros Sexo Ampla Concorrência Negros Total Masculino 24 10 34 Feminino 4 2 6 Total 28 12 40

Para concorrer, é necessário ter o nível médio completo, além de, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 30 anos de idade completos, comprovados por meio de documento de identidade atualizado.

Também é preciso possuir Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria B, além de estatura mínima, descalço, de 1,60m para candidatos do sexo masculino, e 1,55m para candidatas do sexo feminino.

Qual será a remuneração?

O concurso da PM e Bombeiros BA conta com ganhos atrativdos, que variam conforme o tempo no CFO. Durante o curso, o candidato matriculado na condição de aluno garante uma bolsa de estudo de:

R$2.431,41 , no primeiro ano;

, no primeiro ano; R$ 2.836,65 , no segundo ano; e

, no segundo ano; e R$3.241,89, no terceiro ano.

Como se inscrever no concurso PM e Bombeiros BA?

As inscrições para participar do concurso PM e Bombeiros BA serão de 4 de novembro a 4 de dezembro, pela internet.

Para se candidatar, o candidato deverá acessar o site da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) .

Em seguida, deve imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$150 para ambas as corporações.

Etapas de seleção

Os interessados a ingressar no CFO da PM e Bombeiros BA serão avaliados através de várias etapas de seleção, sendo elas divididas em dois momentos.

No primeiro, serão realizadas as provas objetivas e discursivas, com caráter eliminatório e classificatório. Elas serão compostas por:

Prova objetiva, com 80 questões de múltipla escolha; e

Prova discursiva, sendo uma redação, onde somente serão corrigidas as avaliações dos candidatos que atingirem pontuação igual ou superior a 60 pontos no total da prova objetiva.

Ja no segundo momento, os candidatos que ainda se mantiverem na posição de aprovados serão convocados para as próximas etapas, sendo elas:

Avaliação Psicológica; Avaliação Física; Exame Médico/ Odontológico; Investigação Social; Exame Documental; Teste de Habilidade Específica.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para acontecer no dia 8 de janeiro de 2023.

O prazo de validade do concurso será de seis meses, contado a partir da data da sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.