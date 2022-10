Concurso Polícia Civil: 5 editais abertos e previstos em outubro

Concurseiros interessados em uma vaga no serviço público, devem estar atentos às oportunidades de concurso Polícia Civil.

Para te ajudar na busca do certame que mais se adequa a você, o Direção Concursos fez um levantamento dos principais editais abertos e previstos no mês de outubro. Veja abaixo:

Concurso Polícia Civil: editais abertos

Concurso Polícia Civil de Goiás

O edital do concurso Polícia Civil de Goiás foi publicado e oferece, no total, 864 vagas destinadas para cargos de nível superior.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas através do site da banca organizadora, Instituto AOCP. As taxas são de:

R$ 110,00 (Agente, Escrivão e Papiloscopista); e

R$ 200,00 (Delegado).

Os salários podem chegar a até R$ 23,8 mil e as provas estão marcadas para dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a depender do cargo pretendido.

Concurso Polícia Civil: editais previstos

Concurso PC SC

Cresce a expectativa para realização do novo concurso público para a Polícia Civil de Santa Catarina, que já tem como comissão organizadora formada.

Vale lembrar que, de acordo com a Assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado, espera-se que o edital seja publicado em breve e a realização das provas para 2023. Veja mais detalhes aqui!

De acordo com anúncio do governador do estado, serão 120 oportunidades, distribuídas da seguinte forma:

Delegados: 50 vagas; e

Psicólogos: 70 vagas.

Concurso público PC PE

O próximo concurso da Polícia Civil de Pernambuco foi autorizado para provimento de 1.597 vagas para os seguintes cargos:

1.200 agentes

300 escrivães

50 peritos papiloscopistas

47 delegados

O certame estava sendo aguardado para o mês de setembro, o que acabou não acontecendo.

O último certame da corporação foi realizado no ano de 2016, sob organização do Cebraspe, e foram ofertadas 650 vagas para Agentes, Delegados e Escrivães.

Concurso PCDF

Novos concursos para Polícia Civil do Distrito Federal podem ter editais para as carreiras de Delegado e Agente de Custódia publicados em breve.

O certame para cargo de Agente de Custódia está autorizado para provimento de 50 vagas imediatas e mais 100 oportunidades em cadastro reserva. A remuneração é de R$ 9.394,68.

Vale lembrar que Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023 prevê 900 vagas para novos servidores no próximo ano.

Concurso PC TO

O próximo edital do concurso da Polícia Civil do Tocantins está com edital autorizado e comissão organizadora desde o mês de janeiro de 2022.

O quantitativo de vagas ainda não foi definido, mas em 2021, o antigo secretário de segurança pública do estado, Mauro Carlesse, chegou a informar que a seleção ofertaria 332 vagas para os seguintes cargos:

Agente: 133 vagas

133 vagas Agente de Necrotomia: 12 vagas

12 vagas Escrivão: 58 vagas

58 vagas Papiloscopista: 24 vagas

24 vagas Perito: 60 vagas

60 vagas Delegado: 45 vagas

As oportunidades são para candidatos de nível superior de formação e os salários iniciais variam entre os valores de R$ 4.150,10 e RS 10.735,28.