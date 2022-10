Concurso PRF: publicada a nomeação dos 644 aprovados no CFP

Excelente notícia para os aprovados no curso de formação referente ao concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal): foi publicada a nomeação dos novos policiais rodoviários federais!

A lista com os 644 nomeados figurou no Diário Oficial da União, publicado na noite da última sexta-feira, 7 de outubro, e é referente aos aprovados na segunda turma do Curso de Formação Policial da PRF. O ato solene de formatura da segunda turma havia acontecido no último dia 6 de outubro.

A Portaria informa, ainda, que o ato de posse ocorrerá na sede das Superintendências da Polícia Rodoviária Federal, nos respectivos estados de lotação, dentro dos prazos estabelecidos em Lei. Além disso, a apresentação do novo servidor para a posse e exercício no cargo deverá ocorrer na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Roraima (SPRF/RR).

Vale lembrar que durante oa solenidade de formatura destes servidores, foi assinada uma Portaria que permite o aproveitamento de todos os aprovados no último certame. Veja mais detalhes aqui!

Panorama concurso PRF

O certame ofertou 1.500 vagas, de nível superior, para o cargo de Policial Rodoviário Federal, com salário inicial de R$ 9.899,88.

As provas objetivas foram realizadas em março de 2021, e a primeira turma foi convocada para matrícula no Curso de Formação Policial em agosto de 2021.

Vale lembrar que, em maio de 2022, foi realizado um pedido de novo certame da corporação para provimento de 5 mil vagas.

No documento, o diretor-geral da PRF, Silvanei Vasques, explica que o motivo se deve ao projeto de reestruturação do órgão que está em tramitação. Na reorganização está prevista a majoração do quadro legal de pessoal da PRF, o que possibilita a demanda por ampliação do efetivo.

