Concurseiros aguardam oportunidades de concurso público Acre. O governador do Acre, Gladson Cameli, declarou que pretende realizar um novo concurso para o estado ainda em 2022.

Apesar de não declarar para quantas vagas serão o próximo concurso AC, governador anunciou que seria para as áreas de saúde, segurança e infraestrutura e que as provas ocorreriam no início do próximo ano.

Confira panorama completo das principais oportunidades: