Concurso público da educação: veja a lista com o gabarito das provas objetivas

A prova objetiva foi aplicada no domingo (16). Mais de 30,6 mil candidatos aptos foram esperados para as provas, que ocorreram no período da manhã e à tarde, dependendo da função.

São ofertadas 1,1 mil vagas imediatas e mais 3,8 mil no cadastro reserva, totalizando 5 mil vagas previstas, tanto para funções de nível superior quanto nível médio. As oportunidades são para todos os 16 municípios, sendo que o inscrito já poderia descrever no ato da inscrição a região que gostaria de atuar.