Concurso Receita Federal: confira como serão as provas discursivas

O edital do próximo concurso Receita Federal segue sendo aguardado e uma das maiores dúvidas dos interessados é como serão realizadas as provas discursivas.

O contrato entre o órgão e a FGV, banca organizadora do certame, apresentou, entre outras coisas, detalhes de como serão aplicadas as avaliações.

Nesta matéria você encontra tudo o que se sabe sobre as provas discursivas. Confira:

Concurso Receita Federal – prova discursiva

De acordo com o contrato, as provas discursiva do concurso Receita Federal, estão previstas tanto para o cargo de Auditor quanto para o cargo de Analista, compostas por duas questões.

Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados em até três vezes o número de vagas para cada cargo.

É importante frisar que os empates na última posição também serão respeitados e as provas discursivas serão avaliadas observando os seguintes pontos:

Conteúdo;

Domínio da modalidade escrita da língua portuguesa.

As notas dos candidatos serão obtidas mediante a média de duas notas convergentes atribuídas por examinadores distintos.

As duas notas das avaliações serão consideradas convergentes se diferirem em até 25% da nota máxima possível na prova.

Caso as correções divirjam em mais de 25% da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada e, neste caso, a nota atribuída à resposta da questão será a média das duas notas mais próximas.

Panorama concurso Receita Federal

O concurso Receita Federal está autorizado para provimento de 699 vagas destinadas para candidatos de nível superior, divididas assim:

Auditor: 230 vagas;

Analista-Tributário: 469 vagas;

A banca organizadora do certame foi definida e será conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Confira detalhes aqui!

As remunerações podem ser consideradas bem atrativas, já que os salários iniciais variam entre R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, a depender do cargo.

As provas de Analista e Auditor serão realizadas no mesmo dia. Depois que o edital for publicado, a Receita deverá esperar, no mínimo, 60 dias para a publicação do edital.

Vale lembrar que a Fundação Getúlio Vargas já consultou disponibilidade de algumas instituições de ensino para realização das provas no dia 11 de dezembro, mas foi negado. Leia mais aqui!

Resumo concurso Receita Federal