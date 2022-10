Concurso Receita Federal: o que esperar das etapas?

O concurso Receita Federal 2022 segue sendo um dos mais aguardados pelos concurseiros! A Receita Federal do Brasil (RFB) já trabalha para a publicação do seu novo edital. Serão 699 vagas para Auditores e Analistas com iniciais de até R$ 21 mil.

Mas o que esperar das etapas do próximo certame? Para amenizar a sua ansiedade, neste conteúdo você poderá conferir o que já se pode prever sobre as avaliações do próximo concurso Receita Federal!

Concurso Receita Federal 2022: o que se sabe sobre as etapas

É importante mencionar que todas as etapas do certame, bem como o seu detalhamento, só estarão disponíveis com a publicação do edital. Contudo, a Receita Federal já confirmou que além da prova objetiva os candidatos terão como segunda etapa avaliativa o curso de formação.

Prova objetiva

Redução entre a publicação do edital e aplicação de provas

A Receita Federal está autorizada a reduzir, para dois meses, o prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira etapa do certame.

Não será possível concorrer aos dois cargos em simultâneo!

As provas para os cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário serão aplicadas no mesmo dia, para evitar que um mesmo candidato seja aprovado nas duas provas e a RFB acabe por não preencher uma das vagas.

Curso de formação

De caráter eliminatório, o curso de formação terá a duração de 60 dias para Auditor Fiscal e 40 dias para Analista Tributário.

Vale lembrar que em 2014 e 2012, não foi possível realizar o curso de formação como segunda etapa do concurso, porque não existia tal previsão legal.

Entretanto, o Decreto nº 6.944, de 2009, determinou que só poderia haver concurso público com duas etapas mediante expressa previsão em lei. Essa previsão foi materializada para a Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal com a Lei nº 13.464, de 2017.

Quais foram as etapas último concurso Receita Federal?

O último concurso Receita Federal ocorreu em 2014, com a oferta de 278 vagas para o cargo de Auditor.

Na ocasião o concurso foi composto das seguintes etapas:

Prova Objetiva 2014

A prova objetiva de Conhecimentos Gerais teve pontuação máxima de 70 pontos. Já a prova de Conhecimentos Específicos valeu, no máximo, 140 pontos.

Confira abaixo as disciplinas, número de questões e peso das questões da prova objetiva para auditor-fiscal.

Conhecimentos Gerais Nº Peso Conhecimentos Específicos Nº Peso Língua Portuguesa 20 1 Direito Tributário 15 2 Espanhol ou Inglês 10 1 Contabilidade Geral e Avançada 20 2 Raciocínio Lógico-Quantitativo 10 1 Comércio Internacional

e Legislação Aduaneira 15 2 Administração Geral e Pública 10 1 Legislação Tributária 10 2 Direito Constitucional 10 1 Auditoria 10 2 Direito Administrativo 10 1

Confira abaixo as avaliações do edital Receita Federal, bem como do gabarito definitivo:

Banca: ESAF

Ano: 2014

Prova de conhecimentos gerais RFB 2014

Prova de conhecimentos específicos RFB 2014

Gabarito definitivo RFB 2014

Prova discursiva 2014

A prova discursiva do concurso Receita Federal 2014 foi composta de 2 questões sobre conteúdo de Direito Tributário, Comércio Internacional e Legislação Aduaneira. O valor cobrado foi de no máximo de 60 pontos. A prova discursiva teve caráter seletivo, eliminatório e classificatório.

Confira as questões cobradas na prova discursiva do concurso Receita Federal 2014:

[Questão 1: discursiva concurso Receita Federal 2014]

Discorra, em um mínimo de 20(vinte) e em um máximo de 40(quarenta) linhas, sobre o Simples Nacional, abordando os seguintes tópicos:

a) O que é, quem pode e quem não pode optar por este regime (quais os parâmetros legais); de que forma se dá essa opção; quem possui a competência para regulamentá-lo; o que se considera receita bruta para fins de aplicação do simples nacional.

b) Quais os tributos que têm seu recolhimento unificado abrangido pelo Simples Nacional; se o Simples Nacional é facultativo para Estados e Municípios.

c) Como deverá proceder o contribuinte optante pelo Simples Nacional que auferir receitas sujeitas a substituição tributária ou decorrentes de exportação; se há alguma distinção, no tocante às obrigações acessórias, entre optantes do Simples Nacional e os demais contribuintes.

[Questão 2: discursiva concurso Receita Federal 2014]

Em tempos de globalização, o comércio internacional adquire importância crescente no cenário econômico mundial. A administração aduaneira deve se manter constantemente atualizada no intuito de não se tornar obstáculo desnecessário ao comércio lícito, tampouco em incentivo a práticas ilícitas. Partindo dessa premissa, nos termos da legislação aduaneira, é possível a atuação do Auditor-Fiscal da Receita Federal além da linha de fronteira terrestre do Brasil? Justifique e fundamente sua resposta em um mínimo de 20 (vinte) e em um máximo de 40 (quarenta) linhas, a qual deverá abordar, obrigatoriamente, os seguintes tópicos:

a) Definição de território aduaneiro; e

b) Abrangência da jurisdição dos serviços aduaneiros

Sindicância de vida pregressa 2014

De acordo com o último edital Receita Federal, esta etapa foi de caráter unicamente eliminatório, mediante o exame de documentação exigida do candidato.

No ato de publicação do resultado provisório da prova discursiva do concurso Receita Federal, os candidatos foram convocados para, enviarem documentos, como:

certidão dos setores de distribuição dos foros criminais da Justiça e folha de antecedentes;

declaração de não haver sofrido condenação definitiva, no exercício de cargo ou de destituição de função pública e

declaração do órgão público, vinculado ao candidato, que não tenha sofrido punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico.

