Concurso Senado: mais de 83 mil inscritos; veja quantidade por cargo

O concurso do Senado terá suas provas aplicadas no dia 6 de novembro e a banca divulgou nesta quarta-feira, 5 de outubro, a quantidade de candidatos inscritos no certame!

De acordo com a banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame registrou 83.035 inscrições, segmentadas entre os cargos de Analista, Advogado, Consultor e Técnico Legislativo.

Confira, a seguir, o número de candidatos inscritos em cada cargo:

Analista Legislativo (especialidades): 44.627 inscrições Processo Legislativo: 16.045 inscrições Administração: 13.664 inscrições Engenharia Telecomunicações: 707 inscrições Engenharia do Trabalho: 932 inscrições Arquivologia: 745 inscrições Enfermagem: 4.742 inscrições Contabilidade: 2.142 inscrições Informática Análise de Sistemas: 2.306 inscrições Informática Análise de Suporte de Sistemas: 1.556 inscrições Assistência Social: 1.788 inscrições

Analista Legislativo (Registro e Redação Parlamentar): 1.752 inscrições

Advogado: 4.083 inscrições

Consultor Legislativo: 7.536 inscrições

Técnico Legislativo (Policial Legislativo): 25.037 inscrições

Confira, detalhadamente, na tabela a seguir:

Panorama concurso Senado

O certame oferta 22 vagas imediatas e mais oportunidades de cadastro reserva para as seguintes especialidades:

Técnico Legislativo Policial Legislativo: 7 vagas imediatas + 173 CR;

Consultor Legislativo Assessoramento em Orçamento (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 19 vagas CR; Assessoramento Legislativo (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 81 CR;

Advogado : 1 vaga imediata + 19 CR;

: + 19 CR; Analista Legislativo Informática Legislativa Análise de Sistemas: 1 imediata + 59 CR Informática Legislativa Análise de Suporte de Sistemas: 1 imediata + 39 CR Registro e Redação Parlamentar: 1 imediata + 19 CR Enfermagem: 1 imediata + 19 CR Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 1 imediata + 9 CR Engenharia do Trabalho: 1 imediata + 4 CR Processo Legislativo: 1 imediata + 249 CR Administração: 2 imediatas + 248 CR Arquivologia: 1 imediata + 14 CR Assistência Social: 1 imediata + 9 CR Contabilidade: 1 imediata + 19 CR



De acordo com o edital, os candidatos poderão ser avaliados em até 8 etapas, sendo:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório (para os cargos de Advogado e Consultor Legislativo);

Exame de sanidade física e mental, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo);

Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo);

Exame psicotécnico, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo);

Sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo); e

Heteroidentificação e avaliação biopsicossocial (candidatos que se inscreverem nas vagas reservadas).

As provas objetivas serão aplicadas no dia 6 de novembro de 2022 e salário inicial pode chegar a até R$ 33.461,68, a depender do cargo pretendido.