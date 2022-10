Concurso TRT 14 (RO/AC): saiba como foi o último edital

Você que está se preparando para o novo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), dos Estados de Rondônia e Acre, sabe como foi o último edital publicado pelo órgão?

O edital oferta 01 vaga imediatas mais formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, de níveis médio e superior de escolaridade, em diversas especialidades, com salários inicias que variam entre R$ 7.591,37 e R$ 14.271,70!

Os interessados poderão realizar as inscrições no período de 03 a 27 de outubro, no site da banca organizadora, FCC. A aplicação das provas está prevista para 11 de dezembro de 2022.

Confira abaixo as principais informações sobre o ultimo edital!

Concurso TRT 14: último edital

O último edital do TRT 14 foi publicado em 2018, sob organização da banca Fundação Carlos Chagas, a FCC. Ao todo o certame ofertou 02 vagas imediatas mais cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário nas especialidades Estatística e Psicologia.

Foram registrados no total 599 inscrições, sendo 190 para candidatura à especialidade Estatística e 409 à especialidade Psicologia.

Homologado em novembro de 2018, o certame público fica válido por dois anos, e o prazo de validade foi prorrogado até 31 de dezembro de 2022.

Etapas do último edital

Com duração de 04 horas e 30 minutos, os candidatos realizaram uma Prova Objetiva de conhecimentos gerais e específicos e um Estudo de Caso.

Conhecimentos Gerais – 20 questões (peso 1); Língua Portuguesa Raciocínio Lógico-Matemático Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência Noções de Direito Constitucional Noções de Informática Noções de Direito Administrativo Noções de Administração Pública

– 20 questões (peso 1); Conhecimentos Específicos – 40 questões (peso 3);

– 40 questões (peso 3); Estudo de Caso (peso 1).

Convocações

Segundo as informações constantes no portal de transparência do órgão, foram convocados 02 candidatos, ambos empossados.

Concurso TRT 14 : edital de 2015

O concurso de 2015 também ofertou vagas para Analista e Técnico Judiciário. Ao todo foram 06 vagas imediatas mais cadastro de reserva.

Assim como o certame de 2018, a organização ficou por conta da FCC. Homologado em 2016, o certame foi posteriormente prorrogado por dois anos, ficando válido até 30 de julho de 2020. Confira abaixo as oportunidades ofertadas na época:

Analista Judiciário 01 + CR: Área Judiciária CR: Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR: Especialidade Tecnologia da Informação



Técnico Judiciário 05 + CR: Área Administrativa CR: Especialidade Tecnologia da Informação



Etapas do concurso

A seleção foi composta por uma Prova Objetiva de conhecimentos gerais e específicos, e os candidatos ao cargo de Analista realizaram ainda uma Prova Discursiva.

Enquanto os candidatos ao cargo de Técnico tiveram 03 horas para realizar a prova, enquanto os candidatos ao cargo de Analista tiveram 04 horas.

As Provas foram realizadas nas cidades de Porto Velho e Ji-Paraná – estado de Rondônia, e Rio Branco – estado do Acre, conforme opção indicada pelo candidato no formulário de inscrição.

Quantitativo de inscritos

Foram registrados 23.918 candidatos inscritos. O cargo que teve maior procura foi o de Técnico Judiciário – Área Administrativa, com 17.134 inscritos, que equivale a 71% do total de inscrições. Veja:

An. Jud. – Judiciária: 4.143 inscritos

An. Jud. – OJAF: 1.404 inscritos

An. Jud. – T.I.: 592 inscritos

Téc. Jud. – Administrativa: 17.134 inscritos

Téc. Jud. – T.I.: 645 inscritos

Convocações de 2016

Segundo o levantamento mais recente disponível no site do TRT 14 em relação ao certame de 2015, já foram convocados 234 candidatos, sendo:

Técnico: 138

138 Analista: 96

Desses, 90 tomaram posse. Os candidatos que não tomaram posse foram aproveitados pelo TRF 1, reposicionados para o final da lista, desistiram, entre outras situações.

