Concurso TRT 14 (TRT RO e AC): edital passa por retificação; confira

Atenção, concurseiro! Foi divulgada nova retificação do concurso TRT 14 (Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região Rondônia e Acre).

Conforme demonstrado no documento, a principal alteração incidiu sobre o tempo de duração das provas objetivas. De acordo com a mudança, as provas objetivas terão duração total de 4h30 minutos. A previsão anterior (edital publicado) era 4h no total. Veja:

Os itens 12.3 e 12.4 passaram a constar com as seguintes redações:

Vale a pena ressaltar também que o documento de retificação do concurso TRT 14 (TRT RO e AC) também alterou o cronograma de divulgação do resultado definitivo das entrevistas de candidatos cotistas. Veja:

CONFIRA TODOS OS NOSSOS CURSOS!

O concurso TRT 14 (TRT RO e AC) oferta 1 vaga imediata e oportunidades de cadastro reserva para os seguintes cargos e especialidades:

Analista Judiciário – área Administrativa – CR

Analista Judiciário – área Judiciária – CR

Analista judiciário – área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador Federal – CR

Analista Judiciário – área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação – CR

Técnico Judiciário – área Administrativa – CR

Técnico Judiciário – área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação – 1 vaga

As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de dezembro, nas cidades de Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC):

a) no período da MANHÃ: para os cargos de Técnico Judiciário, todas as áreas e especialidades;

b) no período da TARDE: para os cargos de Analista Judiciário, todas as áreas e especialidades.

Confira abaixo os salários dos aprovados:

R$ 7.591,37 para os cargos de Técnico;

para os cargos de Técnico; R$ 12.455,30 para os cargos de Analista;

para os cargos de Analista; R$ 14.271,70 para os cargos de Oficial de Justiça Avaliador Federal.

Resumo concurso TRT 14 (TRT RO e AC)