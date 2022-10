Concurso TRT: novos editais em 2023? Veja qual é a expectativa dos órgãos

Diversos Tribunais Regionais do Trabalho tiveram seus editais de concurso TRT publicados neste ano de 2022, ofertando centenas de vagas para Técnicos e Analistas em diversas especialidades. Entretanto, muitos outros Tribunais não manifestaram interesse em novas seleções, devido à vigência de antigos certames.

Pensando nisso, o Direção Concursos entrou em contato com todos os TRTs que não tiveram editais publicados no último ano, a fim de verificar a previsão de realização de concursos em 2023.

Confira, a seguir, a situação de 7 Tribunais Regionais do Trabalho que não tiveram seus editais publicados em 2022 e confira qual é a expectativa de lançamento de novo edital, bem como o prazo de validade da seleção vigente:

Concurso TRT RJ (TRT 1)

De acordo com o órgão, ainda não há previsão para a realização de novos concursos, uma vez que o concurso mais recente segue vigente. O certame teve seu edital publicado em 2018 e ofertou 16 vagas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, em diversas áreas de especialidade.

Veja, no quadro abaixo, detalhes acerca da validade do concurso para cada cargo:

Último edital

Concurso TRT SP (TRT 2)

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região também se pronunciou, informando que o último concurso está válido até 4 de março de 2023 e em tramitação para prorrogação até 4 de março de 2025.

Dessa forma, é provável que um novo concurso TRT SP seja realizado somente a partir de 2025.

A última seleção também aconteceu em 2018 e disponibilizou 320 vagas para Técnicos e Analistas, em diversas especialidades.

Último edital

Concurso TRT PE (TRT 6)

O TRT PE (Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco / 6ª Região) informou que a data de validade do atual concurso de servidores segue até 13 de julho de 2023. Por isso, até o momento, não há previsão para a realização de novo certame.

O órgão também teve seu último edital publicado em 2018, com a oferta de apenas 1 vaga imediata para o cargo de Técnico Judiciário. Entretanto, foram registradas 111 nomeações de candidatos aprovados, sendo 61para o cargo de Técnico e 50 para o cargo de Analistas.

Último edital

Concurso TRT CE (TRT 7)

De acordo com a Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7), o último concurso realizado para preenchimento de cargos no órgão continua válido até 4 de outubro de 2023 devido à sua prorrogação por conta da pandemia da covid-19.

O Tribunal destaca que, atualmente, não se pode dar previsão de um novo concurso, mas é provável que seja realizado após a validade do concurso vigente, ou seja, após outubro de 2023.

Um novo certame dependerá, ainda, de deliberação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em disponibilizar vagas para provimento de cargos na Justiça do Trabalho do Ceará.

O último concurso TRT CE ocorreu em 2017, sob organização da banca Cebraspe. As oportunidades foram para candidatos de níveis médio e superior de escolaridade.

Edital aqui

Concurso TRT SC (TRT 12)

Em relação à realização de concurso TRT SC, o órgão informou não haver previsão de abertura de nova seleção no ano de 2023. O Tribunal destacou, ainda, que o prazo de validade do certame realizado em 2017 passou a ser 15 de setembro de 2023.

Portanto, a estimativa é que novo edital seja publicado a partir de setembro de 2023, quando encerra a vigência do atual.

Nesse sentido, uma comissão de planejamento foi formada em julho de 2022 e, apesar de não estar definido o quantitativo de vagas, o órgão espera que os cargos e vagas que não fiquem restritos à área de Tecnologia da Informação.

Último edital

Concurso TRT 15 (Campinas)

Em contato com o TRT 15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região), que atende a região de Campinas, o órgão informou não haver previsão de abertura de nova seleção.

O concurso realizado em 2018 foi homologado em 2021, portanto estará vigente até 9 de abri de 2023, podendo ser prorrogado até 2025. Entretanto, o Tribunal ainda não decidiu sobre a prorrogação.

Último edital

Concurso TRT SE (TRT 20)

Apesar a validade do último concurso já ter expirado, em março de 2022, o Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe informou que, até o momento, não há nenhuma definição quanto à realização de novo concurso no próximo ano.

O edital mais recente foi publicado em 2016 e ofertou 12 vagas para técnicos e analistas.

Último edital