Concursos Acre atualizado: confira vagas previstas em 2022

Se você que reside ou pretende seguir no serviço público no estado do Acre, listamos aqui tudo que você precisa saber sobe os Concursos Acre.

Todo dia traremos informações atualizadas e um panorama completo dos concursos em todas as áreas de atuação.

A estabilidade e as boas remunerações são os maiores atrativos para quem decide prestar Concurso Público! No entanto, alguns candidatos não querem mudar de Estado por causa do trabalho.

Concursos Acre – área de segurança pública

Concursos de médio prazo (6 meses a 1 ano)

Polícia Militar

Status: autorizado

Perspectivas: Está oficialmente autorizado o próximo concurso da Polícia Militar do Acre.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Oficial

Oficial Formação: superior

superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: PM ACRE

Polícia Civil

Status: Anunciado/comissão integrada formada

Perspectivas: O governador do estado do Acre anunciou a realização de um novo concurso PC AC.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: PC ACRE

Concurso Polícia Penal AC

Status: Anunciado

Perspectivas: O governador do estado anunciou e reforçou a realização do novo concurso para a Polícia Penal AC.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Policial Penal

Policial Penal Formação: a definir

a definir Vagas: 260

260 Salário: a definir

a definir Curso: IAPEN AC

Concursos Acre – Tribunais, Ministério Público e Defensorias

Concurso MP AC

Status: previsto para 2023

Perspectivas: O Ministério Público do Acre tem um novo concurso MP AC previsto para 2023. A informação foi dada pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, no dia 24 de outubro.

Vagas/ Cargos e salário inicial:

Cargos: Técnico e Analista

Técnico e Analista Vagas: a definir

a definir Formação: médio e superior

médio e superior Salário: a definir

a definir Curso: MP AC

Concursos de médio prazo (até 6 meses a 1 ano)

Concursos Acre – Saúde

Sem concurso previsto.

Concursos Acre – Outras Oportunidades

Prefeitura de Rio Branco

Status: Comissão formada

Perspectiva: Desde 2018 sem edital para efetivos, nova seleção é planejada para suprir aposentadorias e exonerações de servidores, além de ampliar os serviços aos munícipes.

Cargo: Vários

Vários Formação prevista : Nível fundamental, médio e superior

: Nível fundamental, médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.032,66 a R$ 3.447,35 (último edital)

Curiosidades sobre o Acre

O Acre é um estado da região norte do Brasil, localizado na Floresta Amazônica e conhecido pela quantidade de árvores-da-borracha e castanhas-do-brasil.

Até o início do século XX, o estado pertencia à Bolívia, que o disputava com o Peru. Em 1903, o Brasil então pôs um fim na disputa e comprou a região por 2 milhões de libras esterlinas. Contudo, o Acre só foi oficialmente declarado um estado brasileiro em 1962.

Em 1909, seu nome de Alto Acre foi trocado para Penápolis, homenagem ao presidente Afonso Pena, e, em 1912, a cidade tornou-se Rio Branco, nome do diplomata que negociou o Tratado de Petrópolis, que incorporou o Acre ao Brasil.

Na fronteira peruana, a oeste, o Parque Nacional da Serra do Divisor possui montanhas elevadas e várias quedas de água, além de diversas espécies animais, como tatus-gigantes, tapires e aves raras. A sudeste, encontra-se Rio Branco, a capital do estado, nas margens do rio Acre.

O povoado da Serra da Moa, na fronteira com o Peru, é o último no Brasil a ver o pôr-do-sol. Lá, há um fuso horário de duas horas a menos do que o horário de Brasília.

Em 1975, os seringueiros do Acre inventaram uma técnica para evitar o desmatamento da região. Trata-se do empate: Quando ficam sabendo que uma área será desmatada, os seringueiros da região se reúnem e se instalam no local com suas famílias, deixando armas de defesa escondidas.

Em seguida, eles pressionam os peões e exigem negociação com o responsável pelo desmatamento. O primeiro empate aconteceu na cidade de Cachoeira. Até 2012, nenhum deles tinha resultado em conflito violento.

Assim, apesar de pequeno e mais recente em nosso território, sendo o último a ser povoado no Brasil, o estado possui uma considerável relevância história, cultural e econômica.