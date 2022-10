Concursos públicos: 4 editais com inscrições abertas esta semana

Várias oportunidades de concursos públicos ainda podem ser aproveitadas por quem deseja conquistar uma vaga e se tornar um servidor.

Nesta matéria, apresentamos os principais certames que iniciam as inscrições nesta semana, de segunda-feira (10/10) ao domingo (16/10). Confira abaixo:

Concursos públicos – Detran DF

Inicia, nesta segunda-feira (10/10), as inscrições para o concurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. que oferta 366 vagas para Técnico e Analista.

As candidaturas devem ser feitas pelo site da banca IBFC, até o dia 8 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 80 (Técnico) e R$ 90 (Analista).

Os salários oferecidos foram estipulados nos seguintes, valores:

Técnico: R$ 4.650,00 ;

; Analista: R$ 6.437,50.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022.

Confira os cursos do Direção para o concurso Detran DF!

Concurso PM BA

Um dos mais aguardados concursos públicos, da área policial, era o certame da PM BA que teve seu edital publicado para 2 mil vagas.

As oportunidades são para carreira de Soldado, de nível médio, e conta com remunerações iniciais de R$ 4.012,11.

As inscrições iniciam dia 13 de outubro e seguem até 11 de novembro, pelo site da FCC, banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 90,00.

Os candidatos serão avaliados em até sete etapas e as provas objetivas e discursivas estão marcadas para 22 de janeiro de 2023.

Veja os cursos para a Polícia Militar da Bahia!

Concursos públicos – Bombeiros BA

O Corpo de Bombeiros BA teve seu edital publicado para 500 vagas destinadas para a carreira de Soldado (cargo de nível médio).

Os interessados poderão se inscrever no período entre 13 de outubro e 11 de novembro, diretamente no site da banca organizadora, FCC.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de janeiro de 2023 e a remuneração inicial foi estipulada em R$ 4.012,11.

Conheça os cursos para o concurso Bombeiros BA

Concurso PPGG DF

As inscrições para o concurso PPGG DF (Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal) iniciam no dia 14 de outubro e vão até dia 20 de novembro de 2022, pelo site da Iades.

O certame oferta, ao todo, 250 vagas imediatas mais cadastro de reserva destinadas para cargos de nível superior.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 18 de dezembro de 2022 e os salários chegam a até o valor de R$ 7.760.00.

Veja os cursos para o concurso PPGG DF