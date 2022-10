Concursos públicos: 4 editais com inscrições abertas esta semana

São diversas as oportunidades de concursos públicos que ainda podem ser aproveitadas para quem sonha com uma vaga.

Concursos públicos – Bombeiros RN

As inscrições do concurso Bombeiros RN (Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte) iniciam nesta segunda-feira (31/10), pelo portal da organizadora Comperve/UFRN.

O prazo chega até o dia 30 de novembro de 2022, com as seguintes taxas:

R$ 120,00 (Soldado)

R$ 180,00 (Oficial).

O certame oferta 104 vagas para as seguintes carreiras:

Soldado do Quadro de Praças Bombeiros Militar (QPBM) : 102 vagas; e

: 102 vagas; e 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar (QOSBM) Psiquiatria: 1 vaga; e Cardiologia: 1 vaga.



As remunerações chegam ao valor de R$ 10.804,77 e as provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2023.

Concurso MPMG

Um dos concursos públicos de maior interesse dos candidatos é a seleção para o Ministério Público de Minas Gerais, que oferta 101 vagas imediatas e mais oportunidades de cadastro reserva divididas assim:

Oficial do Ministério Público : 72 vagas imediatas + CR; e

: 72 vagas imediatas + CR; e Analista do Ministério Público: 29 vagas imediatas + CR.

As inscrições iniciam no dia 1 de novembro e seguem até 5 de dezembro de 2022, pelo site da banca Consuplan. As taxas são as seguintes:

R$ 90,00 (Oficial do MP – nível médio); e

R$ 100,00 (Analista – nível superior).

As remunerações podem chegar ao valor de R$ 6.279,14, além de benefícios, e as provas estão marcadas para 15 de janeiro de 2023.

CONFIRA NOSSOS CURSOS PARA ESTE CONCURSO!

Concurso públicos – PM BA Oficial

As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia para carreira de Oficiais, iniciam no dia 4 de novembro e seguem até o dia 4 de dezembro.

As candidaturas devem ser realizadas através do site da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 150,00.

São ofertadas 100 vagas distribuídas da seguinte forma:

Sexo feminino: 15 vagas;

Sexo masculino: 85 vagas.

As remunerações oferecidas chegam a R$3.241,89 e as provas objetivas estão marcadas para 8 de janeiro de 2023.

Concursos públicos – Bombeiros BA Oficial

Com a oferta de 40 vagas de nível médio, foi publicado o edital do concurso Bombeiros BA para ingresso no Curso de Formação de Oficiais.

As inscrições devem ser feitas do dia 4 de novembro até o dia 4 de dezembro, pelo portal da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), banca do certame. A taxa é de R$ 150,00.

As provas objetivas estão previstas para o dia 8 de janeiro de 2023 e os salários chegam a R$ 3.241,89.