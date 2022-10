Goleiro Bruno chama Lula de bandido: “voto no Bolsonaro, pelo exemplo”

No último sábado, o goleiro Bruno, condenado pela morte de Eliza Samudio, publicou um vídeo nas redes sociais como “direito de resposta” à propaganda eleitoral de Lula.

Ao mesmo tempo em que se colocou como “criminoso”, ele chamou o petista de “bandido”.

“Lula, sabe qual a diferença entre você e eu? Entre o bandido e o criminoso? O bandido, no caso você, vive do crime. Eu não! Há três anos saí da cadeia e continuo lutando de forma honesta para sustentar minha família. É por este motivo que voto no Bolsonaro, pelo exemplo. Você, Lula, não é exemplo para ninguém”.

“Gravei um pequeno vídeo em forma de protesto e como direito de resposta à covardia que o candidato ex-presidiário Lula colocou em sua propaganda eleitoral tentando denegrir minha imagem, sendo que eu, diferente do Lula, paguei a minha pena e hoje vivo de maneira honesta tentando sobreviver amassado por parte da mídia. Eu apoio, sim, o candidato a presidente da República Jair Bolsonaro, pois nele eu vejo verdade e honestidade”.

Campanha de Lula coloca “criminosos” como apoiadores de Bolsonaro