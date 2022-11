Confira as dezenas sorteadas da Quina, Lotomania e Lotofácil nesta segunda

Na noite desta segunda-feira (31), a Caixa Econômica Federal sorteou, os concursos de números 2385 da Lotomania, 5988 da Quina e o 2652 da Lotofácil.

Os soterios aconteceram por volta das 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Os números sorteados foram:

Lotomania – 00 – 06 – 09 – 38 – 39 – 40 – 44 – 55 – 56 – 57 – 58 – 60 – 62 – 73 – 74 – 76 – 82 – 83 – 92 – 98

Quina – 44 – 53 – 55 – 61 – 64

Lotofácil – 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 24 – 25