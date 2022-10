Confira as oportunidades de emprego para o setor elétrico no Acre

Assistir televisão, usar o celular ou computador, se conectar à internet ou até mesmo tirar uma simples foto. São pequenas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e seria impossível sem energia elétrica. E para manter o bom funcionamento do sistema elétrico, a Energisa, responsável pela distribuição energia no Acre, investe na contratação e capacitação profissional.

Quando um profissional é contratado, ele recebe acesso a uma plataforma Educativa à distância para o seu desenvolvimento. São mais de 200 cursos com trilhas de aprendizagem comercial, de distribuição, liderança, logística, atendimento, suporte e gestão estratégica.

Vagas abertas

A Energisa está com vagas abertas no Acre. Tem oportunidade para Engenheiro de Proteção, e banco de talentos para Eletricista, Eletricista de Linha Viva, Técnico em Eletrônica e Engenheiro Eletricista.

O processo seletivo ocorre em ambiente digital, por isso é importante que o candidato preencha corretamente todos os campos e sempre esteja atento ao seu e-mail. Há vagas também para pessoas com deficiência. Os profissionais interessados podem se candidatar acessando a plataforma de seleção do Grupo Energisa, no endereço: https://jobs.kenoby.com/ grupoenergisa.

A empresa oferece plano de saúde e seguro de vida, plano odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição e auxílio creche.

A Energisa é a primeira do setor elétrico brasileiro a ocupar uma posição no Linkedin Top Companies entre as empresas mais desejadas pelos brasileiros para se trabalhar e construir carreira.