Confira galeria de imagens exclusivas do ContilNet no ato de apoio a Bolsonaro no Acre

A carreata em apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro aconteceu na tarde desta sábado (22), em Rio Branco.

Sob a liderança do governador Gladson Cameli e com participação de milhares de apoiadores, o evento contou, com a presença da deputada federal eleita Antônia Lúcia Câmara; da senadora e vice-governadora eleita Mailza Gomes; do deputado estadual eleito Afonso Fernandes; e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; entre outros políticos.

A Carreata da Vitória, como foi chamada, percorreu as principais ruas e avenidas da capital. Confira galeria de imagens exclusivas do ContilNet pelas lentes do fotógrafo Gustavo Monteiro: