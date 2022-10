Confira o que as pesquisas presidenciais desta semana apontam: Lula ou Bolsonaro?

A pouco dias do segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 30, as pesquisas eleitorais divulgadas nessa semana apontam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Planalto, com vantagens que vão de 2,6 a 8 pontos percentuais.

A maior variação, sempre dentro da margem de erro, foi observada no levantamento do Ipec, enquanto a menor, no da Paraná Pesquisas.

No Datafolha, a sondagem dessa semana foi a primeira do instituto a apontar um empate técnico entre os dois. Apesar de Lula ter quatro pontos percentuais de vantagem, os dois estão no mesmo patamar ao considerar a margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Para o colunista do UOL Alberto Bombig, as pesquisas apontam um cenário de estabilidade, e é Bolsonaro quem tem que correr atrás do prejuízo. “A pesquisa não é ruim [para o petista], Lula continua liderando a pesquisa e Bolsonaro até agora não conseguiu criar um fato capaz de dar uma reviravolta nessa eleição e ele precisa criar”, analisou.

Já o colunista José Roberto de Toledo acredita que a corrida vá ficar ainda mais apertada. “A tendência é que quando esse eleitor que ainda não decidiu em que vai votar decidir, a maior parte escolha Bolsonaro e a distância vai diminuir”, declarou.

Entretanto, Toledo não acredita, até o momento, em uma virada. “É o suficiente para virar a eleição? Por enquanto não é. Lula continua sendo favorito, não só pelo retrospecto e pelo histórico de todas as eleições, mas se você pega o potencial de voto dele e compara com o potencial de voto do Bolsonaro, continua sendo muito maior”.

Ipec

Divulgada na segunda-feira (17), a pesquisa Ipec mostrou Lula com 54% das intenções de votos válidos (excluindo brancos, nulos e indecisos), enquanto Bolsonaro apareceu com 46%.

Em comparação ao levantamento da semana anterior, houve oscilação (o petista oscilou um ponto para baixo, e o atual presidente oscilou um ponto para cima), mas dentro da margem de erro que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O instituto entrevistou 3.008 eleitores presencialmente entre os dias 15 e 17 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-02707/2022.

Lula (PT): 54%

Jair Bolsonaro (PL): 46%

CNT/MDA

Também divulgada na segunda-feira (17), a pesquisa feita pelo instituto MDA e contratada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) mostrou Lula com 53,5% das intenções de votos válidos (excluindo brancos, nulos e indecisos), enquanto Bolsonaro apareceu com 46,5%.

Essa foi a primeira pesquisa do instituto após o primeiro turno. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O instituto entrevistou presencialmente 2.002 eleitores entre os dias 14 e 16 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-05514/2022.

Lula (PT): 53,5%

Jair Bolsonaro (PL): 46,5%

Abrapel/Ipespe

Pesquisa do Ipespe em parceria com a Abrapel (Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais) divulgada na terça-feira (18) mostra Lula com 53% das intenções para votos válidos, contra 47% de Bolsonaro.

Na comparação com a rodada anterior, o ex-presidente oscilou um ponto para baixo, enquanto o atual chefe do Executivo oscilou um para cima —movimentos dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A sondagem ouviu 1.100 pessoas por telefone entre os dias 17 e 18 de outubro. O nível de confiança é de 95,45%, e o número de registro no TSE é BR-06307/2022.

Lula (PT): 53%

Jair Bolsonaro (PL): 47%

Datafolha

Divulgada na quarta-feira (19), a pesquisa mostrou Lula com 52% das intenções de votos válidos, e Bolsonaro, com 48%. Os dois empatam no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgado na última quinta (14), Bolsonaro oscilou um ponto para cima.

O instituto foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, e ouviu 2.898 eleitores presencialmente entre os dias 17 e 19. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro no TSE, BR-07340/2022.

Lula (PT): 52%

Jair Bolsonaro (PL): 48%

PoderData

Divulgada na quarta-feira (19), a pesquisa PoderData mostrou Lula com 52% das intenções de votos válidos, e Bolsonaro, com 48%. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Os números são os mesmos da rodada anterior, publicada na semana passada. O PoderData é do grupo Poder360 Jornalismo.

Foram entrevistadas 5 mil pessoas por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. O intervalo de confiança, segundo o instituto, é de 95%, e o número de registro no TSE é BR-08917/2022.

Lula (PT): 52%

Jair Bolsonaro (PL): 48%

Quaest

A pesquisa da Quaest, contratada pelo banco Genial Investimentos e também divulgada na quarta (19), mostrou Lula com 53% das intenções para votos válidos, contra 47% de Bolsonaro.

Na comparação com a rodada da semana anterior, o petista oscilou um ponto percentual para baixo, e o atual presidente, um para cima —a variação aconteceu dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O instituto ouviu duas mil pessoas pessoalmente entre os dias 16 e18 de outubro. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95%, e o número de registro no TSE é BR-04387/2022.

Lula (PT): 53%

Jair Bolsonaro (PL): 47%

Paraná Pesquisas

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas, que tem contrato com o governo federal, mostrou Lula com 51,3% das intenções para votos válidos, contra 48,7% de Bolsonaro. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, há empate técnico.

Na semana passada, outra sondagem presidencial do Paraná Pesquisas, contratada pelo Progressistas, mostrou Lula com 51,9% das intenções para votos válidos, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 48,1%.

O partido faz parte da coligação de Bolsonaro. O instituto ouviu 2.020 eleitores presencialmente entre os dias 15 e 19 de outubro e foi pago pelo próprio Paraná Pesquisas. Tem um nível de confiança de 95% e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-02276/2022.

Lula: 51,3%

Jair Bolsonaro (PL): 48,7%

Ideia

A pesquisa do instituto Ideia divulgada na última quinta-feira (20) não divulgou os percentuais em votos válidos, somente em votos totais. Na pesquisa estimulada, Lula teve 50%, enquanto Bolsonaro, 46%.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados. Essa foi a primeira pesquisa do Ideia para o segundo turno.

A sondagem foi feita com recursos próprios, e ouviu 1.500 eleitores por telefone entre os dias 14 e 19 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro no TSE é BR-00053/2022.

Lula (PT): 50%

Jair Bolsonaro (PL): 46%

Branco/nulo: 2%

Não sabe: 2%