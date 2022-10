Confusão na Argentina causa morte de torcedor e partida suspensa

Na noite dessa quinta-feira (6/10), Gimnasia x Boca Juniors se enfrentaram pelo Campeonato Argentino, porém, a partida foi paralisada por volta dos nove minutos devido a uma briga fora do estádio envolvendo integrantes da torcida local. A policia buscou reprimir as ações com gás lacrimogêneo e balas de borracha.

A confusão foi originada devido a superlotação do estádio. Com capacidade para 21.500 torcedores, o estádio estava completamente lotado, com isso, já com os portões fechados, muitos torcedores, inclusive com ingresso em mãos, começaram o confronto com os sócios do clube onde o policiamento teve que intervir.

No entanto, na ação policial, as autoridades acabaram exagerando no uso do gás lacrimogênio que acabou chegando dentro do estádio, afetando torcedores e jogadores, onde a partida teve que ser paralisada. Após os atletas e a arbitragem irem para o vestiário, parte dos torcedores que estavam no estádio invadiram o gramado na tentativa de “escapar” do gás lançado pala força policial. Alguns precisaram de atendimento e foram socorridos no local.

Ciente da gravidade do episódio, o árbitro da partida, Hernán Mastrángelo, suspendeu o confronto que ainda não possui uma nova data para acontecer.

A Federação Argentina de Futebol (AFA) também emitiu uma nota sobre o ocorrido dizendo que “repudia veementemente os acontecimentos de conhecimento público ocorridos hoje nas imediações do estádio do Gimnasia e expressa seu compromisso de continuar trabalhando para erradicar este tipo de episódios que mancham a festa do futebol”.