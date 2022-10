Conheça 5 famosos que são adeptos do investimento em criptomoedas

Atualmente, investir em criptomoeda é um assunto muito comum e acessível para qualquer um. Por isso, não é de se espantar que diversas celebridades tenham sido influenciadas logo cedo para aderir à moda. Por isso, o site Olhar Digital preparou uma lista com cinco famosos que são adeptos do ativo digital.

Vale lembrar que no mundo das criptomoedas, assim como em qualquer investimento, o timing é tudo. É necessário observar as moedas com maior potencial de crescimento e aproveitar a oportunidade. Veja quem soube surfar bem esta onda.

1 – Gisele Bündchen

Gisele Bündchen é conhecida no mundo inteiro por ser uma supermodelo brasileira. Ela já foi a modelo mais bem paga do mundo e uma das mulheres mais influente do planeta. Entretanto, o portfólio da modelo não acaba por aí, pois além de modelo ela é ativista ambiental e uma grande empresária.

Por ser uma grande empresária engajada, Gisele Bündchen também teve sua experiência com criptomoedas. Na ocasião, a brasileira adquiriu uma participação acionária na FTX, uma plataforma de criptomoedas.

Essa aquisição ocorreu com seu então marido, Tom Brady, um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos, além de um dos atletas mais bem pagos do mundo. Por fim, o casal fez um comercial da exchange de criptomoedas para ser exibidos nos intervalos da NFL com o título de “FTX. You in? (Você está dentro?)”, sendo gasto cerca de US$ 20 milhões com o investimento.

2 – Roberto Justus

Roberto Justus é um homem muito conhecido pela população brasileira. A fama ocorre graças a sua presença em programas da televisão aberta, como o reality show “A Fazenda”, um talk show e até o “Power Couple Brasil”.

Entretanto, além dessa vida por trás das câmeras, Roberto Justus também é uma figura influente no mundo dos negócios, além de um grande administrador e investidor. Portanto, ele também tem sua história com criptomoedas e pode se considerar um sucesso.

Sua experiência foi através de uma venda de imóvel, na qual o empresário recebeu todo o pagamento em Ethereum, que atualmente é a segunda maior criptomoeda do mercado.

O empresário tinha um pé atrás com a questão de criptomoedas, mas desde 2020 os seus pensamentos foram mudando e hoje ele é investidor da WiBX, uma criptomoeda brasileira.

3 – Snoop Dogg

Agora citaremos um dos maiores rappers de todos os tempos, Snoop Dogg. Ele é um artista que faz sucesso mundialmente desde o início da década de 90 e tem sua relevância no cenário musical até hoje. Atualmente, Snoop Dogg não realiza tanto lançamentos de músicas como antigamente, porém seu nome já está marcado na história junto de sua importância.

É fato que todos sabem quem é o Snoop Dogg artista, mas poucos conhecem o seu lado empreendedor. O rapper é um grande investidor, principalmente quando se trata de criptomoedas e investimentos revolucionários. Para se ter como base, Snoop fez parte da rodada de investimento de US$ 50 milhões no Reddit, que fez a empresa ser avaliada em US$ 500 milhões na época e hoje vale US$ 15 bilhões.

Por fim, o rapper também está presente no mundo das criptomoedas, sendo um grande entusiasta no investimento de ativos digitais. Recentemente, em quanto muitos estão investindo em NFT, o rapper californiano está investindo em criptomoedas do metaverso, como AXS e MANA, o que ainda é uma tendência mundial.

4 – Drake

Drake é um dos maiores rappers da nova geração, para alguns até o maior de todos os tempos. Atualmente, ele vive sua melhor fase na cerreira musical, algo que já está durando um bom tempo. O rapper é tão relevante no mundo música, que recentemente a capa do seu álbum estampou a camisa do Barcelona como patrocinador master por bater 50 bilhões de reproduções no Spotify.

Obviamente, como a maioria dos sucessos, o resultado é um retorno bem lucrativo e dessa vez não é diferente. Drake é rapper que compõe, produz, performa e investe, como consequência os seus bons resultados financeiros ficam mais extraordinários. Entretanto, o canadense também é muito conhecido por realizar apostas esportivas com Bitcoin e publicar no seu Instagram os palpites com as criptomoedas.

5 – Serena Williams

Serena Williams é uma das maiores tenistas de todos os tempos. A norte-americana já é dona de quatro ouros olímpicos e mais de mil vitórias em seu currículo. Obviamente, a ex-tenista é uma lenda do esporte mundial e suas “bolas dentro” continuam fora das quadras.

O motivo disso é porque Serena Williams não é cética com criptomoedas. Muito pelo contrário, pois a norte-americana já disse publicamente que Bitcoin é um investimento seguro e já atingiu um alto nível de maturidade.

Além disso, a tenista tem um grande histórico de investimento em companhias especializadas em cripto, como a Lolli e a Coinbase. Sem contar que ela revelou que parte do seu salário de 2022 seria recebido em Bitcoin.